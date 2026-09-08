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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ¿Quién era Michael Stiven, el reconocido tatuador e hincha del Bucaramanga asesinado?

¿Quién era Michael Stiven, el reconocido tatuador e hincha del Bucaramanga asesinado?

El joven era reconocido en distintos sectores de la ciudad por su trabajo como tatuador y también por su pasión por el Atlético Bucaramanga.

FOTO TATUADOR- MICHEL STIVEN- BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Michel Stiven, asesinado en Bucaramanga- tomado de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Michael Stiven Alfonso Sánchez, de 28 años, conocido como ‘Michael Rap’ o ‘El Mechas’, fue asesinado a tiros durante la noche del domingo 6 de septiembre en el sector de Tres Canchas, barrio Coaviconsa, al sur de Bucaramanga.

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El joven era reconocido en distintos sectores de la ciudad por su trabajo como tatuador y también por su pasión por el Atlético Bucaramanga, equipo del que era hincha. Su muerte generó conmoción entre personas que lo conocían y compartían con él en el sector.

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El homicidio ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la noche, cuando Michael Stiven se encontraba en inmediaciones de una cancha de fútbol en el sector conocido como Tres Canchas.

Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, un hombre armado se acercó hasta donde estaba la víctima y le disparó en repetidas ocasiones. El agresor huyó inmediatamente después del ataque. Testigos señalaron que el atacante llevaba una chaqueta negra y un casco gris.

Michael recibió al menos seis impactos de arma de fuego. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia hasta la Clínica Foscal, pero debido a la gravedad de las heridas falleció poco después.

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Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y recolectaron elementos materiales probatorios tanto en el lugar del ataque como en el centro asistencial.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del homicidio ni han confirmado capturas por este crimen. La investigación busca determinar quién fue el responsable del ataque y qué motivó el asesinato de Michael Stiven.

El homicidio se suma a una jornada violenta registrada el domingo en Bucaramanga, donde las autoridades reportaron otros hechos con víctimas mortales.

La muerte de ‘Michael Rap’ deja nuevamente en el centro de la discusión la violencia que golpea a Bucaramanga y su área metropolitana, mientras familiares, amigos y conocidos esperan que las autoridades esclarezcan el crimen.

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