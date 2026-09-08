Incautan ketamina y fentanilo avaluados en $51 millones en vía de Barrancabermeja

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 600 frascos de ketamina y 60 ampolletas de fentanilo, sustancias avaluadas en aproximadamente $51,6 millones, durante un procedimiento realizado en una de las principales vías del Magdalena Medio.

El operativo se desarrolló en la vía La Lizama–San Alberto, en el sector La Báscula, jurisdicción de Barrancabermeja, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Policía Magdalena Medio adelantaban controles a los vehículos que transitaban por este corredor.

Durante la inspección a un bus de servicio público, los policías revisaron la bodega de equipaje y encontraron dos cajas en cuyo interior estaban ocultas las sustancias controladas.

Por estos hechos fueron capturados en flagrancia dos hombres de 41 y 50 años, quienes se movilizaban como conductor y ayudante del vehículo. El bus fue inmovilizado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



Según las primeras indagaciones de las autoridades, la sustancia habría sido transportada desde Lebrija, Santander, con destino a Cisneros, Antioquia, y presuntamente estaría relacionada con procesos de elaboración de drogas sintéticas y sus derivados.

De acuerdo con la tabla de precios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los elementos incautados tienen un valor aproximado de $51,6 millones: $45 millones correspondientes a los 600 frascos de ketamina y $6,6 millones a las 60 ampolletas de fentanilo.

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Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y deberán responder ante un juez de control de garantías.