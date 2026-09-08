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Incautan ketamina y fentanilo avaluados en $51 millones en vía de Barrancabermeja

Dos hombres fueron capturados cuando transportaban 600 frascos de ketamina y 60 ampolletas de fentanilo ocultos en la bodega de equipaje de un bus de servicio público.

fentanilo Magdalena Medio Barrancabermeja.jpeg
Fentanilo y ketamina incautados durante operativo en el Magdalena Medio
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 600 frascos de ketamina y 60 ampolletas de fentanilo, sustancias avaluadas en aproximadamente $51,6 millones, durante un procedimiento realizado en una de las principales vías del Magdalena Medio.

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El operativo se desarrolló en la vía La Lizama–San Alberto, en el sector La Báscula, jurisdicción de Barrancabermeja, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Policía Magdalena Medio adelantaban controles a los vehículos que transitaban por este corredor.

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Durante la inspección a un bus de servicio público, los policías revisaron la bodega de equipaje y encontraron dos cajas en cuyo interior estaban ocultas las sustancias controladas.

Por estos hechos fueron capturados en flagrancia dos hombres de 41 y 50 años, quienes se movilizaban como conductor y ayudante del vehículo. El bus fue inmovilizado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según las primeras indagaciones de las autoridades, la sustancia habría sido transportada desde Lebrija, Santander, con destino a Cisneros, Antioquia, y presuntamente estaría relacionada con procesos de elaboración de drogas sintéticas y sus derivados.

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De acuerdo con la tabla de precios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los elementos incautados tienen un valor aproximado de $51,6 millones: $45 millones correspondientes a los 600 frascos de ketamina y $6,6 millones a las 60 ampolletas de fentanilo.

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Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y deberán responder ante un juez de control de garantías.

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