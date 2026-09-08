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Alias ‘Galón’ es buscado tras fugarse de la Estación de Policía de Barrancabermeja

Tras conocerse la fuga, la Policía activó un plan candado en diferentes sectores del Puerto Petrolero, con el objetivo de evitar que el hombre abandone la ciudad y lograr su recaptura.

FOTO ALIAS 'GALÓN' - BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Capturado alias 'Galón' en Piedecuesta, Santander. suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en Barrancabermeja, luego de reportarse la fuga de Duvier Asned Balaguera Zapata, conocido como alias ‘Galón’, de la estación de Policía ubicada en el sector del Muelle.

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Tras conocerse la fuga, la Policía Nacional activó un plan candado en diferentes sectores del Puerto Petrolero, con el objetivo de evitar que el hombre abandone la ciudad y lograr su recaptura.

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Alias ‘Galón’ permanecía recluido desde junio en el calabozo de la estación policial. Su captura se produjo el 9 de junio de 2026 en Piedecuesta, durante un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía.

En ese procedimiento, las autoridades presentaron su captura como un resultado importante contra el crimen organizado en el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio.

De acuerdo con la información entregada en ese momento, Duvier Asned Balaguera Zapata era señalado como presunto integrante de una estructura criminal y habría sido incluido entre los hombres más buscados del Magdalena Medio.

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Ahora, después de permanecer varios meses bajo custodia policial, alias ‘Galón’ volvió a estar en la mira de las autoridades, esta vez tras escapar de la estación de Policía de Barrancabermeja.

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La Policía mantiene desplegados uniformados en diferentes puntos del municipio, mientras se adelantan las investigaciones para establecer cómo se produjo la fuga y si hubo complicidad o fallas en los protocolos de seguridad.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar información que permita establecer el paradero del peligroso fugitivo y advirtieron que cualquier información debe ser entregada por los canales oficiales, evitando acercamientos directos.

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