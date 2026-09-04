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Alcaldía de Barrancabermeja retrasa obras del Malecón del Río por errores de gestión

El Malecón del río Magdalena es uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Barrancabermeja, tanto por su impacto urbanístico como por su potencial turístico.

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FOTO: Barrancabermeja- río Magdalena- suministrada por Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 4 de sept, 2026

La construcción del Malecón del Río Magdalena, tramo 1, permanece en medio de retrasos y ajustes técnicos que han impedido avanzar al ritmo esperado, pese a que el proyecto quedó financiado y estructurado desde 2023, cuando el alcalde de Barrancabermeja era Alfonso Eljach,

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Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el tiempo transcurrido para actualizar los estudios y diseños. Después de cerca de dos años, la administración de Jhonatan Vásquez entregó al Departamento Nacional de Planeación los estudios y diseños el 18 de febrero de 2025, con el propósito de avanzar en el proceso de ajuste y reactivación del proyecto.

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Sin embargo, desde entonces habría transcurrido aproximadamente un año y medio sin que se concrete la reactivación definitiva de los recursos de regalías, situación que mantiene en espera una obra considerada estratégica para la recuperación del frente ribereño de Barrancabermeja.

De acuerdo con la ficha de asistencia técnica del DNP, fechada el 13 de mayo de 2026, la cual fue conocida por Blu Radio, fueron identificados aspectos que debían ser ajustados dentro del proyecto y registrados correctamente en el aplicativo SUIFP-SGR, plataforma utilizada para el seguimiento de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

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El proyecto contempla una inversión cercana a $28.000 millones, mientras que se plantea una adición aproximada de $8.000 millones, equivalente a cerca del 20 % del valor inicial, según la información suministrada.

La documentación del DNP advierte que las modificaciones deben estar debidamente sustentadas y que, bajo las condiciones establecidas para este tipo de proyectos, los ajustes pueden estar sujetos a los límites previstos en la normativa del Sistema General de Regalías.

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Uno de los puntos que estaría generando mayores dificultades está relacionado con las condiciones actuales del río Magdalena.

Durante una reunión de asistencia técnica quedaron como compromisos la reformulación de los diseños correspondientes a aproximadamente 60 metros de tablaestacado en el sector del Hotel Pipatón, debido a los cambios registrados en el cauce del río.

La propia ficha señala que los diseños inicialmente entregados presentan diferencias frente a las condiciones actuales del afluente, por lo que la actualización podría modificar algunos componentes del proyecto.

Además, dentro de los compromisos adquiridos aparece la necesidad de avanzar en la entrega al SENA de la administración de la Escuela de Gastronomía, otro de los componentes relacionados con el proyecto.

¿Por qué no se ha terminado el Malecón?

El proyecto enfrenta así una combinación de retrasos administrativos, ajustes en estudios y diseños, cambios en las condiciones del río y trámites ante el Sistema General de Regalías.

El alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, deberá completar los ajustes solicitados, actualizar la información en el SUIFP-SGR y cumplir los compromisos establecidos con el DNP para buscar el levantamiento de la suspensión de los recursos y permitir que la obra pueda continuar.

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A principios de 2024, la secretaria de Infraestructura de Barrancabermeja, Johana Paola Santos, afirmó que las obras avanzaban de acuerdo con el proyecto financiado dejado por la anterior administración. Hoy estas obras están paralizadas por errores y ajustes que debe hacer el gobierno de Jhonatan Vásquez.

"También los retrasos en está importante obra se debe a las demandas judiciales que interpuso en su momento el abogado Leonardo Granados, quién es hoy el secretario de Ambiente de Barrancabermeja. Son errores 'políticos', que está pagando la ciudad", dijo un reconocido veedor social del Puerto Petrolero.

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El Malecón del Río Magdalena es uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Barrancabermeja, tanto por su impacto urbanístico como por su potencial turístico y de recuperación del espacio público sobre la ribera del río.

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