Juez da luz verde para construir el malecón del río Magdalena en Barrancabermeja

El alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, confirmó que el Juez Cuarto Penal Municipal dio luz verde para construir el moderno malecón turístico y gastronómico frente al río Magdalena tras un fallo de tutela a favor de la administración local.

El juez levantó la medida provisional de suspensión de dicha obra y de la licencia de construcción expedida por la Curaduría No. 1 de Barrancabermeja, a través de la Resolución No. 1-22-0037 de 2022.

El abogado Leonardo Granados Cárdenas interpuso la tutela por posibles conductas punibles que fueron desestimadas por el juez porque el proyecto de la Alcaldía de Barrancabermeja no viola las normas urbanísticas y protege los bienes de interés cultural y la manifestación patrimonio inmaterial de la cocina tradicional del pescado del paseo del río en Barrancabermeja, como patrimonio cultural inmaterial conforme lo establece el convenio internacional de la UNESCO.

SE CAYÓ LA TUTELA ¡LA GRAN OBRA TURÍSTICA DE CARA AL RÍO, CONTINÚA!

En un fallo de tutela proferido el día de ayer,con radicado 2023-0089, el Juez Cuarto Penal Municipal de Bca, levantó la medida provisional de suspensión y de la licencia de construcción expedida por la Curaduría pic.twitter.com/uNtPcgEwdN — Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) April 25, 2023

El Juez indicó que “por consiguiente, el despacho no encuentra una circunstancia de debilidad manifiesta donde se esté afectando el debido proceso o la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima, trabajo, protesta pacífica y la dignidad humana en la presente acción constitucional para su protección, toda vez que no puede verse la acción de tutela como una tercera instancia por parte del accionante al momento de agotarse los recursos gubernativos en debida forma, y ser los mismos proferidos en contra de sus pretensiones o intereses, como lo fue la revocatoria directa interpuesta en contra de la licencia urbanística N° 1-22-037 objeto de estudio, la cual fue debidamente motivada por la Curaduría 1 de Barrancabermeja al momento de no acceder a la misma, postura que comparte este despacho”.

#Atención Juez levantó medida cautelar que impedía la construcción del malecón turístico y gastronómico frente al río Magdalena en Barrancabermeja. Las obras cumplen con las normas urbanísticas, ambientales y protege los bienes de interés cultural existentes #MañanasBlu pic.twitter.com/jn9yFAvtRf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 25, 2023

Publicidad

“Celebramos este fallo, con el que se reafirma el proyecto que más quieren los barranqueños en materia de apuesta turística: el Mirador del Río, obra de cara al río que se convertirá en el epicentro del turismo en Barrancabermeja, la región del Magdalena Medio y el país, un sitio de encuentro familiar con la gastronomía y la cultura ribereña para que propios y visitantes disfruten, generador de oportunidades y empleo para nuestra gente”, señala en un comunicado la Alcaldía de Barrancabermeja.

Este es el fallo judicial a favor de la Alcaldía de Barrancabermeja: