Espuma estará prohibida en eventos de la Feria de Bucaramanga; Policía hará controles

La espuma y el gas pimienta estarán entre los elementos que tendrán prohibido su uso durante las principales actividades de la Feria de Bucaramanga. La Policía Metropolitana anunció controles en los diferentes escenarios para evitar que estos productos generen molestias, alteraciones o situaciones de intolerancia entre los asistentes.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Miguel Camelo, las autoridades comenzarán con una estrategia pedagógica para explicar a los ciudadanos las restricciones y pedirles que eviten llevar o utilizar estos elementos durante las celebraciones.

“Estamos trabajando con la Alcaldía de Bucaramanga precisamente para también adelantar una campaña educativa, que la gente sea consciente de que estos elementos también van a generar perturbación y generan molestia ante las otras personas”, explicó el general.

Sin embargo, la Policía advirtió que, una vez superada la etapa pedagógica, los uniformados procederán con la incautación de los elementos que estén prohibidos dentro del marco de las festividades.



“Primero invitamos a la comunidad a que también sea respetuosa y que, de una manera preventiva, no los utilice. Y si no, pues ya comenzaremos a hacer las incautaciones de estos elementos que han sido prohibidos en el marco de las festividades”, señaló el comandante.

Además de los controles a los elementos prohibidos, la Policía Metropolitana confirmó un refuerzo de seguridad para los conciertos y demás eventos masivos que hacen parte de las fiestas de Bucaramanga.

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La decisión se toma, entre otras razones, después de que en el último concierto se recibieran denuncias por el hurto de teléfonos celulares. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que fortalecerán la vigilancia tanto en los puntos de ingreso como al interior de los escenarios.

El comandante explicó que ya se trabaja de manera articulada con los operadores logísticos encargados de los eventos para mejorar los controles y detectar posibles situaciones de riesgo.

La presencia policial no se limitará a los accesos. Los uniformados también estarán dentro de los escenarios para acompañar el desarrollo de los conciertos y atender de manera inmediata cualquier situación que pueda poner en riesgo a los asistentes.

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Para fortalecer este dispositivo, la Policía confirmó que más de 100 estudiantes de la Escuela de Policía de Vélez llegarán a Bucaramanga como apoyo durante las festividades.

“Con las capacidades que tenemos acá estamos gestionando un apoyo que llega desde la Escuela de Vélez. Van a llegar aproximadamente más de 100 estudiantes para fortalecer la presencia en esos eventos de fiestas”, confirmó el general Camelo.

Con este dispositivo, la Policía busca que las celebraciones puedan desarrollarse sin hechos de violencia y que las actividades que reúnen a miles de personas en Bucaramanga y el área metropolitana transcurran en tranquilidad.