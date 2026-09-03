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Hombre murió tras quedar sepultado por tierra en la escarpa de Bucaramanga

El caso también reavivó la preocupación de líderes comunitarios por la presencia de actividades de minería ilegal en distintos puntos de la escarpa occidental.

foto minero escarpa bucaramanga.jpeg
Cuerpo de minero rescatado por los bomberos en Bucaramanga
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Un hombre, identificado preliminarmente como Henry Hernández, murió luego de quedar atrapado bajo un deslizamiento de tierra en la escarpa occidental de Bucaramanga.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de la quebrada La Lora, en el sector del barrio Campo Hermoso. Según información preliminar, Hernández habría ingresado a la zona desde el pasado sábado 29 de agosto y, al parecer, se dedicaba a actividades relacionadas con minería ilegal.

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Ante la falta de noticias sobre su paradero, compañeros y allegados iniciaron una búsqueda este miércoles 2 de septiembre. En el lugar encontraron sus herramientas y posteriormente detectaron un desprendimiento de tierra. Al remover el material localizaron el cuerpo, por lo que dieron aviso a los organismos de emergencia.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga realizaron el rescate durante la noche. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer plenamente la identidad de la víctima y determinar las circunstancias del accidente.

El caso también reavivó la preocupación de líderes comunitarios por la presencia de actividades de minería ilegal en distintos puntos de la escarpa occidental y los riesgos que estas labores representan en terrenos inestables.

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