Ofrecen millonaria recompensa por feminicida de Génesis Rojas en Barrancabermeja

Las autoridades de Santander elevaron a 40 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable de la muerte de Génesis Grineydis Rojas García, una mujer de 30 años, de nacionalidad venezolana, asesinada el pasado primero de septiembre en Barrancabermeja.

La Gobernación de Santander anunció que aportará 30 millones de pesos, que se suman a los 10 millones ofrecidos inicialmente por la Alcaldía de Barrancabermeja, con el propósito de fortalecer la búsqueda del responsable y avanzar en el esclarecimiento del caso. La información puede ser entregada a través de la línea 123, bajo reserva.

Génesis fue atacada con un arma cortopunzante al interior de una vivienda ubicada en el barrio Tres Unidos, comuna Uno de Barrancabermeja. Tras la agresión, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Las primeras investigaciones apuntan como principal señalado a quien habría sido su expareja sentimental. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre habría ingresado a la vivienda, donde presuntamente atacó a la mujer en repetidas ocasiones y posteriormente escapó del lugar.



Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es que, según información publicada por medios locales, Génesis contaba desde el primero de julio con una orden de alejamiento contra su expareja, luego de presuntos episodios de maltrato psicológico. Este antecedente es materia de verificación por parte de las autoridades y podría ser relevante para establecer las circunstancias que rodearon el crimen.

Durante la agresión también se encontraba en la vivienda un adolescente de 14 años, hijo de la víctima, quien habría presenciado lo ocurrido. Tras el crimen, la Patrulla Púrpura activó la ruta de protección para el menor y se dispuso su acompañamiento institucional, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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El caso es investigado como presunto feminicidio, teniendo en cuenta las circunstancias de la muerte y el vínculo que habría existido entre la víctima y el principal señalado. Autoridades departamentales indicaron, además, que Génesis dejó cuatro hijos.

Tras conocerse el crimen, la Alcaldía de Barrancabermeja había dispuesto inicialmente una recompensa de 10 millones de pesos y reforzó los controles en las entradas y salidas de la ciudad para intentar localizar al presunto agresor. También anunció acompañamiento psicosocial para los familiares de la víctima.

Ahora, con el incremento de la recompensa, la Gobernación busca ampliar las posibilidades de obtener información que permita ubicar al señalado responsable. Paralelamente, fue convocado un consejo extraordinario de seguridad de la mujer, con el objetivo de revisar el caso y articular acciones entre las instituciones encargadas de atender y prevenir las violencias contra las mujeres en Santander.

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La secretaria de Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero, señaló que este espacio permitirá coordinar las acciones institucionales y revisar las rutas de atención disponibles para las mujeres que enfrenten situaciones de violencia.