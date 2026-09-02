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Barrancabermeja ofrece $10 millones por información sobre feminicidio de Génesis Rojas

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales por tratarse de un hecho de violencia contra una mujer.

FOTO INVESTIGAN FEMINICIDIO BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Feminicidio en Barrancabermeja- suministrada por Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja rechazó categóricamente el hecho violento en el que perdió la vida Génesis Rojas García, mujer de nacionalidad venezolana, en un caso cuyo principal señalado sería su compañero sentimental.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde Jonathan Vásquez dispuso una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del feminicidio.

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La Administración Distrital reiteró que ninguna forma de violencia contra las mujeres será tolerada, normalizada ni puede quedar impune, por lo que solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Es fundamental que las autoridades actúen con prontitud y que este hecho no quede en la impunidad”, señaló Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad, quien expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Génesis Rojas, así como con la comunidad venezolana residente en Barrancabermeja.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales por tratarse de un hecho de violencia contra una mujer. La Alcaldía, a través de la Dirección de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, anunció el acompañamiento institucional a la familia y reiteró su llamado a denunciar cualquier situación de violencia basada en género.

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Las autoridades policiales de Santander serán las encargadas de establecer plenamente las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del señalado compañero sentimental de la víctima.

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