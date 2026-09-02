Barrancabermeja ofrece $10 millones por información sobre feminicidio de Génesis Rojas

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja rechazó categóricamente el hecho violento en el que perdió la vida Génesis Rojas García, mujer de nacionalidad venezolana, en un caso cuyo principal señalado sería su compañero sentimental.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde Jonathan Vásquez dispuso una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del feminicidio.

La Administración Distrital reiteró que ninguna forma de violencia contra las mujeres será tolerada, normalizada ni puede quedar impune, por lo que solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Alcaldía de Barrancabermeja rechazó el feminicidio de Génesis Rojas García, ciudadana de nacionalidad venezolana. Ofrecen una recompensa de $10 millones a quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del crimen #MañanasBlu pic.twitter.com/um0ea0xHnc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 2, 2026

“Es fundamental que las autoridades actúen con prontitud y que este hecho no quede en la impunidad”, señaló Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad, quien expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Génesis Rojas, así como con la comunidad venezolana residente en Barrancabermeja.



El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales por tratarse de un hecho de violencia contra una mujer. La Alcaldía, a través de la Dirección de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, anunció el acompañamiento institucional a la familia y reiteró su llamado a denunciar cualquier situación de violencia basada en género.

#EnDesarrollo Feminicidio en Barrancabermeja. Las autoridades buscan a un hombre señalado de asesinar a su expareja sentimental, una mujer oriunda de Venezuela identificada como Génesis Rojas García. Aunque los vecinos del barrio Tres Unidos la trasladaron a una clínica, falleció pic.twitter.com/q2uzfx8J5B — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 1, 2026

Las autoridades policiales de Santander serán las encargadas de establecer plenamente las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del señalado compañero sentimental de la víctima.