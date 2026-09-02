Fue frustrado nuevo ataque terrorista en Cúcuta: encuentran carro cargado con explosivos

El presidente Abelardo De La Espriella informó que fue frustrada una posible acción terrorista en Cúcuta. Tropas del Ejército localizaron en el corregimiento de Agua Clara, sobre la vía hacia Puerto Santander, un vehículo hurtado que contenía explosivos y que, según información preliminar, habría sido abandonado por presuntos integrantes del ELN.

El hallazgo se conoce 24 horas después del atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, que dejó una persona muerta y once más heridas, entre ellas dos patrulleros de la institución.

Las autoridades atribuyen preliminarmente ese ataque a estructuras urbanas del ELN que operan en Cúcuta y su área metropolitana.

Atacan con carro bomba la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander // Foto. suministrada

Según inteligencia militar, alias ‘David’, señalado como principal cabecilla urbano del ELN en Cúcuta, y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, encargado de labores de coordinación y logística, son considerados objetivos prioritarios tras el atentado.



Por información que permita capturarlos, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 800 y 150 millones de pesos, respectivamente.

En el caso de alias ‘David’, las autoridades lo señalan de tener cerca de cinco años de presencia en Cúcuta, después de llegar desde el Catatumbo. Inteligencia militar lo relaciona con delitos como terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio, y también lo identifica como un hombre con conocimientos en manejo de explosivos.

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Sobre alias ‘Nay’ o ‘Nike’, los investigadores señalan que llevaría alrededor de tres años en la estructura urbana del ELN en Cúcuta y que estaría encargado de labores de coordinación logística y planeación de acciones terroristas. También es señalado por su posible participación en delitos como terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas.