Abelardo De La Espriella lanza dura advertencia a 'Iván Mordisco': "Una bomba va a caer sobre ti"

Luego del bombardeo realizado por el Ejército Nacional contra la estructura ‘Carolina Ramírez’, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el presidente Abelardo De La Espriella celebró el trabajo realizado por las Fuerzas Militares como “un golpe contundente” a todos los grupos al margen de la ley y su objetivo de “erradicar” este grupo en el país.

“Yo mismo autoricé esa operación hace 2 semanas como comandante en jefe de nuestra fuerza pública. Este bombardeo que fue en la selva y a este campamento narcoterrorista dio un resultado absolutamente extraordinario, un resultado que hace muchos años no se veía en Colombia. Dimos de baja a 20 narcoterroristas, capturamos a 5 narcoterroristas y recuperamos 2 menores que se encontraban en ese campamento.

Además, nuestra fuerza pública incautó 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas y equipo de campaña”, puntualizó el jefe de Estado.

Foto: suministrada

En su discurso, el presidente le advirtió a ‘Iván Mordisco’ que el objetivo principal es dar con su paradero y “darle de baja”. Aseguró que “pagará todo el mal que ha hecho” y pronto tendrá toda la fuerza del Ejército sobre él y mencionó que estos operativos hacen que cada día se encuentren más cerca del objetivo.

“No podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos nuestros policías y soldados han derramado por ti será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho, te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia. El compromiso con la seguridad es absoluto. Sin seguridad no hay nada. Si tenemos seguridad vamos a tener prosperidad y es lo que vamos a conseguir para Colombia con el apoyo y la acción decidida de nuestra fuerza pública”, expresó.



Entre los abatidos fue identificado, mediante prueba dactiloscópica, alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura ‘Carolina Ramírez’ y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’. De La Espriella advirtió que la ofensiva militar continuará contra las estructuras con operaciones dirigidas contra sus cabecillas, integrantes, armamento y finanzas criminales.