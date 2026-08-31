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Golpe a disidencias de 'Iván Mordisco': 20 guerrilleros fueron abatidos en Guaviare

El operativo dejó además cinco capturados y dos menores recuperados, confirmó el presidente Abelardo De La Espriella.

'Iván Mordisco'
'Iván Mordisco'
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un nuevo bombardeo contra grupos criminales se desarrolló en el país, confirmó el presidente Abelardo De La Espriella. La operación militar se dio contra la estructura ‘Carolina Ramírez’, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Guaviare.

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La Operación Militar Azarías dejó hasta el momento 20 guerrilleros muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados.

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Entre los abatidos fue identificado, mediante prueba dactiloscópica, alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura ‘Carolina Ramírez’ y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’.

Entre los capturados está alias ‘Víctor’, considerado el cuarto cabecilla de esta organización.

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La fuerza pública también incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad de munición decomisada todavía está en proceso de consolidación.

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Los cinco capturados y los dos menores recuperados ya fueron retirados de la zona de operaciones.

El presidente calificó la acción como un “golpe demoledor” contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y aseguró que el operativo afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, además de debilitar su control sobre corredores utilizados para el narcotráfico.

De La Espriella advirtió que la ofensiva militar continuará contra las estructuras de ‘Mordisco’, con operaciones dirigidas contra sus cabecillas, integrantes, armamento y finanzas criminales.

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