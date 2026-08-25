Fiscalía espera necropsia para definir imputación contra sospechoso de feminicidio en La Modelo

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 22 de agosto, cuando la mujer ingresó al establecimiento penitenciario para visitar al interno. De acuerdo con la información preliminar suministrada por el INPEC, hacia las 12:30 de la tarde fue encontrada sin signos vitales en el pabellón 13.

Según el reporte conocido hasta el momento, el interno a quien la mujer visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos. Tras esta situación, Martínez Alvarino fue aislado y el caso quedó en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía, que adelantan los actos urgentes y las labores investigativas correspondientes.

Por ahora, el ente investigador espera el informe de necropsia para determinar la causa de muerte de la víctima y establecer los elementos necesarios para definir la actuación penal que corresponda. Una eventual imputación por estos hechos sería independiente de la condena que actualmente cumple Martínez Alvarino por un caso anterior.

El privado de la libertad tiene como antecedente una condena por feminicidio agravado en grado de tentativa, relacionada con hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2015. En 2019, el juez que profirió la condena consideró acreditada la responsabilidad penal por ese caso.



En la decisión judicial, el juez señaló: “Los hechos en materia de discusión están probados. Más allá de toda duda razonable, se mostró la autoridad del delito de feminicidio agravado tentado”, ejecutado el 13 de diciembre de 2015, cuando la víctima fue abordada por el acusado y agredida con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

El fallo tuvo en cuenta, entre otros elementos, el testimonio de Yulanis Mendoza Mancera, quien relató las circunstancias relacionadas con la violencia ejercida por su pareja. De acuerdo con la decisión, la mujer manifestó haber sido víctima de celos, amenazas y agresiones físicas con arma blanca.

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El juez explicó que ese testimonio fue complementado con las declaraciones de familiares de la víctima y con los elementos aportados por peritos, quienes dieron cuenta de las diferentes lesiones que le fueron ocasionadas y de la incapacidad derivada de estas.

En la misma decisión, el juez recogió los argumentos de la solicitud de condena y señaló que Martínez Alvarino había desencadenado un “largo ciclo de violencia” contra Mendoza Mancera.

De acuerdo con el fallo, el día anterior a los hechos una mujer identificada como Stepahie habría escuchado al procesado decirle a su hermana que la iba a matar ante la negativa de continuar con la convivencia. La víctima también habría relatado episodios anteriores de violencia y una agresión con arma blanca ocurrida meses antes.