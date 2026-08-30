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Mujer muere tres días después de someterse a una bichectomía en Bogotá

La Secretaría de Salud confirmó que el establecimiento ubicado en la localidad Antonio Nariño no estaba habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos.

Fotografía de referencia de cirugía estética.
Fotografía de referencia de cirugía estética. Imagen tomada del banco de imágenes de Magnific.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Una mujer murió este domingo en Bogotá, tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento de la localidad de Antonio Nariño. Según la Secretaría Distrital de Salud, el lugar no contaba con habilitación para realizar procedimientos quirúrgicos, aunque sí tenía autorización para prestar servicios de consulta externa en algunas especialidades.

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La bichectomía es un procedimiento estético en el que se extraen las bolsas de grasa de Bichat, ubicadas en las mejillas, y que requiere realizarse en un lugar autorizado para hacer intervenciones quirúrgicas.

Procedimiento estético.
Procedimiento estético. Foto tomada del banco de imágenes Magnific.

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En este caso, la emergencia fue reportada a las 5:21 de la mañana al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que brindó asistencia remota mediante videollamada para iniciar las maniobras de reanimación. A las 5:48 de la mañana, el personal médico llegó a la vivienda de la paciente y confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las verificaciones preliminares de la Secretaría de Salud, el establecimiento figuraba en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y contaba con habilitación para consulta externa de medicina general, dermatología y psicología. Sin embargo, esa autorización no incluía la realización de procedimientos quirúrgicos como la bichectomía. La entidad informó además que el establecimiento había recibido una visita de inspección y vigilancia el pasado 9 de junio, con concepto favorable.

Ahora, la Secretaría avanza en la verificación de las credenciales del personal médico que figura registrado y en la recopilación de información para establecer las circunstancias en las que se realizó el procedimiento.

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La entidad también indicó que fueron visitadas las tres sedes asociadas al establecimiento, pero todas se encontraban cerradas. La investigación se desarrolla en articulación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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