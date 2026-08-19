Cuatro muertos y mas de 7 heridos deja deslizamiento de tierra en mina de Policarpa, Nariño

Al menos cuatro comuneros, integrantes de una misma familia del cabildo indígena del resguardo de El Peñol, del pueblo Quillasinga, murieron y otras siete personas resultaron heridas luego de que un talud de tierra sepultara la mina artesanal en la que trabajaban desde hace varios meses, dijo a Blu Radio Edwin Rivera, gobernador de ese resguardo indígena.

Según Rivera, la cifra de fallecidos podría aumentar porque el hecho se registró en el sector de Puerto Rico, a unos 12 kilómetros de la zona urbana de Policarpa, en límites con el municipio de El Peñol, donde más de 50 personas trabajan en el barequeo de oro, en su mayoría indígenas Quillasinga.

Las primeras informaciones indican que la tragedia se produjo pasadas las 2 de la tarde de este miércoles 19 de agosto, cuando los comuneros indígenas y otros campesinos quedaron atrapados en el interior del socavón, dijo Rivera.

De inmediato, decenas de campesinos que se encontraban a las afueras de la mina procedieron a rescatar a varias personas que pedían ayuda, luego de que cientos de toneladas de piedra y tierra les cayeran encima.



Aseguró el líder indígena que la noticia se conoció casi cuatro horas después porque es una zona de difícil acceso, debido a la presencia de grupos armados ilegales y a las dificultades en las comunicaciones.

Manifestó que la cifra de heridos puede aumentar porque hay entre ocho y nueve personas aún desaparecidas. “Tenemos la fe y la esperanza de que estén aún con vida en el interior de la mina”, aseguró el gobernador indígena.

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Por su parte, el alcalde de Policarpa, Eduard Rojas, quien ya se encuentra en el sitio de la tragedia, dijo a Blu Radio que las seis personas que resultaron heridas fueron remitidas a centros de atención médica en El Peñol y Pasto.

El mandatario municipal indicó que se está investigando realmente qué sucedió en esa zona rural, porque desde hace varias semanas no se han registrado lluvias en ese sector.