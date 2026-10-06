En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Inició recuperación del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali tras daños del terremoto

Inició recuperación del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali tras daños del terremoto

Los especialistas continúan revisando otros daños para determinar con precisión las intervenciones requeridas y completar el presupuesto que permitirá definir las siguientes etapas del proceso de restauración.

Instituto ciegos y sordos Cali.
Instituto ciegos y sordos Cali.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos comenzó a definir las acciones que permitirán recuperar sus instalaciones y avanzar hacia la reactivación de sus servicios. El primer paso fue una inspección técnica en las diferentes áreas de la institución.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante la jornada, representantes de la Fundación Solidaridad por Colombia y profesionales especializados revisaron las condiciones de la infraestructura con el objetivo de determinar las intervenciones necesarias, calcular los costos y establecer los tiempos para ejecutar la primera fase de recuperación.

Últimas noticias

Arrendamiento medidas Cali
Pacífico

Afectados por el terremoto en Cali podrán acceder a medidas especiales sobre sus arriendos

Lote de estación Central del MÍO.
Pacífico

Construcción de la estación central del MIO en Cali tendría una duración de 18 meses

Publicidad

“Primero, un agradecimiento a toda la comunidad por la solidaridad que ha tenido con esta organización, especialmente por el apoyo de las tres fundaciones. Nos han entregado los recursos para la restauración. Hoy tenemos una visita técnica, donde esperamos que el cronograma de trabajos se desarrolle a la mayor brevedad, con un criterio de urgencia”, dijo el director del Instituto, Pablo Perea.

Le puede interesar: Afectados por el terremoto en Cali podrán acceder a medidas especiales sobre sus arriendos

Para la institución, avanzar rápidamente en este proceso es prioritario. La interrupción de las actividades no solo ha limitado la atención a los niños y niñas que reciben servicios de rehabilitación, sino que también ha reducido los ingresos con los que se financia el funcionamiento de estos programas. La operación de los servicios de rehabilitación requiere alrededor de 4.000 millones de pesos al año, lo que hace necesaria la recuperación de la infraestructura y el retorno progresivo de las actividades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los especialistas continúan revisando otros daños para determinar con precisión las intervenciones requeridas y completar el presupuesto que permitirá definir las siguientes etapas del proceso de restauración.

Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad