Inició recuperación del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali tras daños del terremoto

Luego de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos comenzó a definir las acciones que permitirán recuperar sus instalaciones y avanzar hacia la reactivación de sus servicios. El primer paso fue una inspección técnica en las diferentes áreas de la institución.

Durante la jornada, representantes de la Fundación Solidaridad por Colombia y profesionales especializados revisaron las condiciones de la infraestructura con el objetivo de determinar las intervenciones necesarias, calcular los costos y establecer los tiempos para ejecutar la primera fase de recuperación.

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“Primero, un agradecimiento a toda la comunidad por la solidaridad que ha tenido con esta organización, especialmente por el apoyo de las tres fundaciones. Nos han entregado los recursos para la restauración. Hoy tenemos una visita técnica, donde esperamos que el cronograma de trabajos se desarrolle a la mayor brevedad, con un criterio de urgencia”, dijo el director del Instituto, Pablo Perea.

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Para la institución, avanzar rápidamente en este proceso es prioritario. La interrupción de las actividades no solo ha limitado la atención a los niños y niñas que reciben servicios de rehabilitación, sino que también ha reducido los ingresos con los que se financia el funcionamiento de estos programas. La operación de los servicios de rehabilitación requiere alrededor de 4.000 millones de pesos al año, lo que hace necesaria la recuperación de la infraestructura y el retorno progresivo de las actividades.

Los especialistas continúan revisando otros daños para determinar con precisión las intervenciones requeridas y completar el presupuesto que permitirá definir las siguientes etapas del proceso de restauración.