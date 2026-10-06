Afectados por el terremoto en Cali podrán acceder a medidas especiales sobre sus arriendos

En Cali, los ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán acceder a medidas especiales relacionadas con sus contratos de arrendamiento y las obligaciones de las propiedades horizontales.

El decreto legislativo 1423 establece, entre otras disposiciones, la posibilidad de aplazar aumentos en los arriendos, extender algunos contratos hasta por seis meses y suspender temporalmente ciertos procesos de restitución de inmuebles. Las copropiedades afectadas, por su parte, podrán destinar recursos del Fondo de Imprevistos a obras de reparación y reconstrucción.

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En el caso de las propiedades horizontales afectadas, podrán utilizar durante hasta dos años recursos del Fondo de Imprevistos para financiar reparaciones, rehabilitación, reforzamiento o reconstrucción. Además, las asambleas de propietarios podrán establecer planes especiales de pago para cubrir las obligaciones derivadas de estas obras.

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Lina Marcela Valencia Zapata, de la Oficina de Control a Contratos de Arrendamiento, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, explicó que el decreto establece medidas transitorias y no modifica las competencias de la alcaldía en materia de inspección, vigilancia y control de los arrendamientos.

“Este decreto establece unas reglas transitorias con una vigencia de seis meses, que se integran a las competencias que ya tenemos en materia de arrendamientos y vivienda urbana”, enfatizó la funcionaria.

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Las personas que necesiten orientación pueden comunicarse con Control a Arrendamientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia a través de despacho.ssj@cali.gov.co, proteccion@cali.gov.co o mediante una petición en www.cali.gov.co. Se recomienda conservar los documentos que permitan demostrar la afectación causada por el sismo y revisar las condiciones específicas del decreto antes de tomar decisiones sobre contratos u obligaciones de las copropiedades.

