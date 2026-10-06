Cali prioriza demolición de 60 edificaciones en riesgo y proyecta 4 años de reconstrucción

Cali afronta una de las etapas más complejas tras el reciente sismo, concentrando sus esfuerzos en la evaluación técnica, la demolición de estructuras colapsadas y la planificación de una reconstrucción integral que tomará varios años. En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, entregó el balance de la atención a la emergencia y los avances en los frentes de trabajo.

Un balance de 60 edificaciones entre casas y edificios

Según precisó el secretario Peñuela, la administración distrital trabaja sobre un universo de aproximadamente 60 estructuras que deberán ser demolidas. De este total, 36 ya cuentan con la aprobación formal del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, mientras que 24 adicionales ingresarán a revisión técnica en la fase dos de evaluación de daños.

Publicidad

El funcionario aclaró la distribución de los inmuebles afectados: "Hoy tendremos una cifra aproximadamente de 60 estructuras o edificaciones a ser demolidas. Cabe también mencionar que los 60 no son edificios, sino que tenemos 30 casas y 30 edificios como tal".

Alcaldía de Cali.

Actualmente hay frentes de trabajo activos en sectores estratégicos de la ciudad

En la zona sur, específicamente en Los Cámbulos, se interviene en las estructuras de Cron Corpus, Calixpress y el Hotel Metrópoli, además de proyectar la demolición en Laureles para habilitar la carrera novena con calle 44.



Por su parte, en el centro de Cali y en el sector de Bajo Jordán (Comuna 18) se ejecutan demoliciones de viviendas.

Igualmente, inmuebles como el Hotel Molino Rojo y María Mercedes ya fueron demolidos, mientras que en el Conjunto Residencial Guadalupe y el edificio Arábico se adelantan labores de proceso y apuntalamiento.

Publicidad

Responsabilidad privada y apoyo del gobierno distrital y nacional

A pesar de que la ley contempla que las edificaciones son bienes privados, la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, tomó la determinación de asumir subsidiariamente el derribo para acelerar la recuperación urbana.

Al respecto, el secretario Peñuela enfatizó: "Las edificaciones son bienes privados. Nosotros de manera solidaria y subsidiaria, de acuerdo a la ley 1523 realizamos este tipo de demoliciones". Asimismo, añadió: "Tomamos una decisión con el gobierno, con el alcalde Alejandro Eder de hacer las demoliciones para tener una ciudad limpia y lista para la reconstrucción de Santiago de Cali".

Publicidad

El secretario indicó que "un edificio podría costar entre 700 y 2000 millones dependiendo la cantidad de pisos y la estructura". Los recursos provienen del Fondo Distrital de Gestión del Riesgo y contarán con el respaldo del Consorcio para la Reconstrucción de Colombia del Gobierno Nacional

Para la disposición final del material resultante, el distrito habilitó un punto en la calle 50 con carrera 5.ª en coordinación con el DAGMA, la CVC y la UAESP. Parte de los escombros se están aprovechando para la fabricación de adoquines, mientras que el manejo del acero y las varillas queda a cargo de la entidad y los contratistas designados.

Finalmente, el secretario Peñuela proyectó la magnitud temporal y económica que implicará dejar a la capital del Valle del Cauca completamente restablecida: "Nosotros teníamos un promedio de unos 10 billones de pesos más o menos la reconstrucción de Santiago de Cali", proceso que, según estimó, "puede durar entre 3 y 4 años".

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: