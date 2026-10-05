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Terminal de Cali espera movilizar más de 300.000 pasajeros durante la semana de receso

La Terminal de Cali proyecta 28.000 despachos durante la temporada, con Buenaventura, Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero entre los destinos con mayor demanda.

Semana de receso moverá a más de 300.000 pasajeros por la Terminal de Cali.
Semana de receso moverá a más de 300.000 pasajeros por la Terminal de Cali.
Terminal de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Está listo el plan de contingencia en la Terminal de Transportes de Cali para atender el incremento en el flujo de viajeros durante la semana de receso escolar.

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Desde hoy y hasta el próximo 12 de octubre se espera la movilización de más de 300.000 pasajeros, tanto de quienes llegan a la ciudad como de quienes se desplazan hacia diferentes municipios del Valle del Cauca y otros destinos del país.

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Diego Mauricio Peña, director de Operaciones de Mi Terminal Cali, manifestó que el alto flujo de viajeros ya comenzó a evidenciarse durante el fin de semana, cuando más de 86.000 pasajeros se movilizaron desde la terminal.

“Durante todo este rango de la Semana de Receso, declarado temporada alta por el Ministerio de Transporte, pretendemos generar 28.000 despachos y movilizar más de 305.000 pasajeros, destacándose el flujo hacia el corredor de Buenaventura, el Eje Cafetero, Medellín y Bogotá”, indicó Peña.

Mientras tanto, el Valle del Cauca también se prepara para recibir más de 180.000 visitantes durante esta temporada de descanso.

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La llegada de turistas genera expectativas para el sector, que proyecta una ocupación hotelera cercana al 55 % durante estos días.

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Esta temporada representa una oportunidad para dinamizar la economía de los establecimientos turísticos y comerciales que resultaron afectados por el terremoto.

“Queremos hacer una invitación a estos turistas nacionales e internacionales a que vengan al Valle del Cauca y, por supuesto, que aporten en esta reactivación económica, donde municipios como Buenaventura, Calima, Sevilla y Buga están listos para recibirlos. Así que, bienvenidos al Valle del Cauca”, indicó la secretaria.

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Además de estos destinos, se espera una importante llegada de turistas a municipios como Caicedonia, El Cerrito, Cartago, Dagua y Yotoco, que también hacen parte de la oferta turística del departamento durante esta semana de receso.

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