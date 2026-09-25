Video: avalancha sorprende a turistas en Perú, hubo desprendimiento de nieve y hielo

El senderismo es una actividad deportiva que consiste en caminar por senderos, caminos rurales o rutas naturales sin ser necesariamente algo competitivo. Los excursionistas o turistas pueden encontrarse con escenas naturales que cuentan con lagos, montañas, cascadas y más. A pesar de ser una actividad relajante y relativamente segura, pueden ocurrir momentos que ponen en peligro la vida de las personas.

Un momento de tensión vivieron varios turistas que se encontraban cerca de uno de los destinos naturales más visitados de la región este de Cusco, en Perú, cuando un desprendimiento de nieve y hielo se produjo en las inmediaciones de una laguna.

Avalancha sorprende a turistas en Perú

De acuerdo con medios locales, la avalancha ocurrió en una zona cercana a la laguna Humantay, en la región de Cusco. El fenómeno tomó por sorpresa a los excursionistas, quienes se encontraban al otro lado del lago y rápidamente sacaron sus celulares para registrar lo ocurrido.



En las imágenes registradas por los visitantes se observa el momento en que una cantidad de nieve y hielo se desprende de la montaña y desciende por la ladera.

Los turistas permanecieron observando el fenómeno desde el otro lado del lago, la cercanía del desprendimiento generó sorpresa e incertidumbre entre quienes se encontraban en el lugar, pues de tener más fuerza la avalancha habría llegado hasta donde estaban los visitantes.

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Pese a la magnitud del fenómeno y a la presencia de excursionistas en los alrededores, medios locales señalaron que no se reportaron personas afectadas por el desprendimiento.

La laguna Humantay es uno de los atractivos naturales de la región de Cusco y forma parte de rutas de excursión frecuentadas por turistas que buscan conocer sus paisajes de montaña.

Momento exacto de la avalancha

🤯🇵🇪Avalancha sorprende a turistas en Perú



🌨 Un grupo de excursionistas que se encontraba cerca de la laguna Humantay, en la región de Cusco (sureste), captó en video el momento en que se registró un desprendimiento de nieve y hielo.



👌 Según medios locales, no se reportaron… pic.twitter.com/gSAzscLYyu — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 25, 2026