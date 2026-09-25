Hombre les quitó la vida a sus hijos tras crisis con su esposa: "Papá, no"

Una tragedia familiar terminó con la vida de un hombre y sus dos hijos pequeños. El padre, identificado como Damien John Shaw, de 56 años, habría atacado a los menores antes de quitarse la vida.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre en Kuta, una ciudad turística de Bali, Indonesia. Shaw fue encontrado muerto junto a sus hijos, Archie, de 6 años, y Laura, de 4, después de que una llamada telefónica alertara a la madre de los niños sobre lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda.

La esposa de Shaw, Tesa Yanuar, se encontraba en Yakarta, a unos 900 kilómetros de distancia, luego de haberse separado temporalmente de su esposo. La pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años y, según personas cercanas, la mujer había abandonado la casa familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia.

Una llamada que terminó en angustia

Durante una comunicación telefónica con Shaw, Yanuar escuchó a su hija gritar: “¡Papá, no!”. La llamada se interrumpió poco después y la mujer, preocupada por sus hijos, pidió a un vecino que se acercara al bungalow para comprobar qué estaba ocurriendo.



Escena del crimen de hombre que mató a sus dos hijos. Foto: Redes sociales

El vecino llegó acompañado por un trabajador y ambos tuvieron que romper la puerta para ingresar. En el interior encontraron a Shaw muerto y a los dos menores sin vida. Uno de los niños estaba sobre el otro, mientras el televisor continuaba encendido con dibujos animados.

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La Policía posteriormente analizó las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al hallazgo.

Las grabaciones muestran al hijo de la pareja gritando desde el interior de la vivienda. En otro momento, la niña habría intentado escapar, pero su padre la persiguió y la llevó nuevamente hacia una habitación.

Leonardo D. Simatupang, jefe de Policía de Denpasar, explicó que las imágenes muestran a la menor pidiendo a su padre que se detuviera y diciéndole “te amo, papá”.

Los investigadores creen que Archie ya había sido estrangulado cuando ocurrió esta parte de la secuencia. Posteriormente, según la hipótesis policial, Shaw habría causado también la muerte de su hija mediante estrangulamiento y después se habría ahorcado.

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El caso también puso bajo la lupa las circunstancias personales que rodeaban a Shaw durante los meses anteriores. El hombre trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses desempleado.

Además, allegados señalaron que había enfrentado varias pérdidas familiares. Su padre murió cuando él tenía 15 años, posteriormente falleció uno de sus hermanos y, más recientemente, perdió a su madre después de que ella padeciera una enfermedad.

La Policía informó, además, que Shaw había intentado quitarse la vida aproximadamente un mes antes de la tragedia. En esa ocasión, su esposa consiguió intervenir y evitar que muriera. Sin embargo, después de ese episodio la familia no buscó atención psiquiátrica, según la información conocida por las autoridades.

Mientras avanza la investigación, el caso ha generado conmoción tanto en Bali como en Australia. En Perth, ciudad de origen de la familia, vecinos describieron a Shaw como un hombre reservado y tranquilo y recordaron a sus integrantes como personas discretas y amables.