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Semana de receso de octubre mueve el turismo, ¿cuáles son los destinos más buscados?

De acuerdo con José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, este periodo, comprendido entre el 3 y el 12 de octubre, constituye un momento relevante para el sector turístico y para las familias colombianas.

Semana de receso de octubre mueve el turismo.jpg
Semana de receso de octubre.
Foto: Agencia UNAL.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de oct, 2026

La semana de receso escolar representa una oportunidad para la reactivación del turismo en Colombia, con una proyección de ocupación hotelera nacional cercana al 61,7 %, de acuerdo con José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia.

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Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, Duarte señaló que este periodo, comprendido entre el 3 y el 12 de octubre, constituye un momento relevante para el sector turístico y para las familias colombianas. “Este es un momento muy importante para el turismo del país”, afirmó, al tiempo que invitó a los ciudadanos a conocer diferentes regiones del territorio nacional.

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Según las proyecciones mencionadas por Cotelco, Tolima, Alto Magdalena, Magdalena, San Andrés y Providencia y Atlántico aparecen entre los destinos con mejor desempeño esperado durante esta temporada. La organización también estima que cerca de 1,5 millones de personas podrían estar pernoctando diariamente en establecimientos de alojamiento.

Cotelco invita a descubrir nuevos destinos turísticos

El presidente de Cotelco hizo énfasis en regiones que presentan niveles de ocupación inferiores, pero que cuentan con potencial turístico. Entre ellas mencionó Norte de Santander, Cauca y Huila, con proyecciones de 42,7 %, 50 % y 44,6 %, respectivamente.

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Duarte también destacó la invitación a visitar zonas como el Eje Cafetero y Valle del Cauca, así como territorios afectados por incendios forestales, entre ellos Tolima y recientemente Villa de Leyva, en Boyacá.

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“Estas son regiones que tienen todo un potencial turístico”, sostuvo, al destacar el trabajo de Cotelco en capacitación, formación y fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos.

Precios del transporte y consumo turístico

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Sobre el impacto de los precios de los tiquetes aéreos y el transporte terrestre, Duarte reconoció que estos factores influyen en las decisiones de viaje. En ese contexto, planteó la importancia de analizar incentivos al consumo turístico.

“Creemos que ahí hay una apuesta que ya distintos países en el mundo han dado”, explicó, al referirse a la posibilidad de establecer mecanismos como IVA diferenciales para paquetes turísticos que integren transporte, alojamiento y otros servicios.

Para Cotelco, el objetivo es estimular el consumo interno y generar mayores oportunidades de desarrollo en los territorios turísticos del país.

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Escuche la entrevista completa acá:

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