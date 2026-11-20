Los viajes siguen siendo casi una obligación para miles de colombianos como parte de sus objetivos, además que, según datos, la tendencia crece a partir de la influencia de la cultura pop que hace que quieran ir a sitios en donde haya referencia a alguna película, serie o relato que conectara en su niñez.
Sin embargo, datos de Booking.com indicaron que, además, ha crecido la necesidad de destinos con buena oferta gastronómica para elegir un destino de viaje. Según la plataforma, el 40 % se sentiría motivado a viajar para probar comida que descubrió a través de una película, serie o programa.
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“Además de despertar el interés por conocer nuevos destinos, la cultura pop puede influir en las experiencias en las que los viajeros deciden invertir durante sus vacaciones. Según la investigación, el 49 % de los colombianos señala la gastronomía entre los rubros en los que gastaría más durante un viaje inspirado por la cultura pop, mientras que el 42 % reservaría experiencias gastronómicas como parte de este tipo de viajes”, indicó el estudio.
Ocho destinos con una gran gastronomía para colombianos
- Lima, Perú: Reconocida internacionalmente por su gastronomía, combina recetas tradicionales como el ceviche y los anticuchos con propuestas de cocina de autor y restaurantes de alta categoría.
- Ciudad de México, México: Un destino ideal para descubrir la riqueza de la cocina mexicana, desde los tradicionales tacos al pastor y las quesadillas hasta restaurantes de reconocimiento internacional.
- Oaxaca, México: Se destaca por su cocina ancestral, sus diferentes variedades de mole, las tlayudas, los chapulines y la producción artesanal de chocolate y mezcal.
- Tokio, Japón: Una de las capitales gastronómicas del mundo. Su oferta incluye sushi, ramen, tempura y experiencias culinarias que van desde pequeños establecimientos tradicionales hasta restaurantes de lujo.
- Bangkok, Tailandia: Su gastronomía callejera es uno de sus mayores atractivos. Pad thai, curris, sopas especiadas y preparaciones con sabores dulces, ácidos y picantes hacen parte de su identidad.
- Cartagena, Colombia: La cocina caribeña es protagonista con preparaciones de pescado fresco, arroz con coco, patacones, ceviche y arepas de huevo, además de una creciente oferta de restaurantes de autor.
- Buenos Aires, Argentina: Reconocida por sus parrillas y cortes de carne, también ofrece empanadas, pastas, pizzas, vinos y tradicionales cafés que hacen parte de su cultura.
- Bogotá, Colombia: Su diversidad cultural se refleja en una oferta gastronómica que reúne platos tradicionales como el ajiaco y propuestas de cocina internacional, restaurantes de autor y experiencias culinarias de distintas regiones del país.