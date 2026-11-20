Los viajes siguen siendo casi una obligación para miles de colombianos como parte de sus objetivos, además que, según datos, la tendencia crece a partir de la influencia de la cultura pop que hace que quieran ir a sitios en donde haya referencia a alguna película, serie o relato que conectara en su niñez.

Sin embargo, datos de Booking.com indicaron que, además, ha crecido la necesidad de destinos con buena oferta gastronómica para elegir un destino de viaje. Según la plataforma, el 40 % se sentiría motivado a viajar para probar comida que descubrió a través de una película, serie o programa.

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“Además de despertar el interés por conocer nuevos destinos, la cultura pop puede influir en las experiencias en las que los viajeros deciden invertir durante sus vacaciones. Según la investigación, el 49 % de los colombianos señala la gastronomía entre los rubros en los que gastaría más durante un viaje inspirado por la cultura pop, mientras que el 42 % reservaría experiencias gastronómicas como parte de este tipo de viajes”, indicó el estudio.

Gastronomía peruana // Fotos: PromPerú

Ocho destinos con una gran gastronomía para colombianos