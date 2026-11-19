Con la llegada de noviembre y diciembre, las calles de diferentes regiones del país comienzan a llenarse de luces, música y actividades propias de la temporada navideña. Una de las tradiciones que regresa este año son las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que por tercer año consecutivo recorrerán varias ciudades y municipios de Colombia.

La programación de 2026 hace parte de la campaña “Esta Navidad, regalémonos estar juntos”, con la que la compañía busca promover los encuentros familiares y los espacios para compartir durante las celebraciones de fin de año. La iniciativa contempla espectáculos musicales, recorridos con camiones iluminados, actividades para personalizar regalos y experiencias gastronómicas.

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El recorrido comenzará oficialmente el próximo 28 de noviembre en Bogotá, donde se realizará un espectáculo de inauguración en el CESAP Agentes y Patrulleros, ubicado en la diagonal 44 #68B-30. La jornada contará con presentaciones musicales de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de diferentes experiencias con ambientación navideña.

¿Cuándo pasarán las Caravanas Navideñas de Coca-Cola por Colombia?

Después de su inauguración en la capital, las Caravanas Navideñas continuarán su recorrido por diferentes regiones del país. La programación incluye cuatro ciudades principales, además de varios municipios del Eje Cafetero.



Caravanas Navideñas de Coca - Cola 2026. Foto: Suministrada

Estas son las fechas anunciadas para los recorridos:



Bogotá: 29 de noviembre.

29 de noviembre. Barranquilla: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Medellín: 9 de diciembre.

9 de diciembre. Cali: 13 de diciembre.

La ruta también llegará a La Calera y a diferentes municipios del Eje Cafetero, entre ellos La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

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Además, Cali tendrá un protagonismo especial durante esta temporada, pues será la sede del evento de cierre navideño de Coca-Cola por primera vez. La actividad se llevará a cabo el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo y tendrá entrada gratuita.

Así podrá personalizar sus regalos de Navidad

Otra de las actividades que regresan es Mi Papel Mágico, una experiencia que permite transformar fotografías personales en ilustraciones para crear papel de regalo y tarjetas navideñas.

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Para participar, las personas podrán ingresar al asistente virtual disponible en la página web de Coca-Cola Colombia, compartir una fotografía y generar un diseño personalizado que posteriormente podrán descargar e imprimir.

La actividad también estará disponible en espacios físicos de Bogotá, Medellín y Barranquilla, en las siguientes fechas:



Vitrina Coca-Cola, Calle 100 con carrera 15, Bogotá: del 20 de noviembre al 23 de diciembre, de lunes a sábado, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Feria Vassar, Parque El Country, Bogotá: del 25 al 29 de noviembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Centro Comercial Centro Mayor, Bogotá: del 3 al 16 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Centro Comercial Santafé, Medellín: del 7 al 20 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Santaland, Centro de Eventos Puerta de Oro, Barranquilla: 27, 28 y 29 de noviembre; 4, 5, 6 y 7 de diciembre; y 11, 12 y 13 de diciembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Otras experiencias navideñas

La programación también contempla novedades para quienes disfrutan de decorar sus hogares durante diciembre. La compañía anunció una edición limitada de empaques con etiquetas especiales y multipacks con diseños alusivos a la Navidad.

árbol de Navidad Foto: Freepik

A esto se suma una colección de cinco adornos para el árbol navideño, que podrán conseguirse mediante diferentes dinámicas en tiendas de las principales ciudades y algunas cadenas comerciales. Los multipacks también incluirán trineos navideños.

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En Bogotá, otro de los espacios que tendrá actividades especiales será la vitrina Coca-Cola de la Calle 100. Allí los visitantes podrán encontrar una experiencia inmersiva con decoración de temporada y una propuesta gastronómica que combina dos productos tradicionales de las celebraciones colombianas: buñuelos y Coca-Cola. Esta actividad estará disponible hasta Navidad.

La iniciativa también tendrá un componente social. El próximo 13 de diciembre, en Cali, Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social realizarán una jornada para preparar y entregar 1.000 almuerzos calientes, balanceados y nutritivos a habitantes del barrio Altos de Santa Helena, comunidad afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Según explicó la compañía, esta actividad busca acompañar a las familias que han enfrentado dificultades durante el año y convertir el acto de compartir una comida en un espacio de encuentro.

De acuerdo con María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la programación busca combinar actividades tradicionales de la temporada con nuevas experiencias para disfrutar en familia.

De esta manera, las Caravanas Navideñas volverán a las calles colombianas desde finales de noviembre y durante diciembre, acompañadas de actividades culturales, propuestas para los hogares y jornadas comunitarias en distintas regiones del país.