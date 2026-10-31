Regresa el Tren de la Navidad: desde cuánto puede subirse y precios

El Tren de la Navidad regresa a Bogotá con recorridos nocturnos entre la capital y Chía, Cundinamarca. La experiencia estará disponible desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027 y tendrá un costo de $78.000 por persona. El viaje incluye decoración luminosa, música navideña, la presencia de Papá Noel y sus duendes, además de un espectáculo de juegos pirotécnicos durante una parada en territorio cundinamarqués.

El servicio tendrá como punto de salida el costado occidental del centro comercial Gran Estación y pasará por la estación Usaquén antes de llegar a La Caro, en Chía. La actividad está pensada para quienes buscan un plan familiar durante la temporada de fin de año.

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¿Cuándo funciona el Tren de la Navidad en Bogotá?

Los recorridos comenzarán el 27 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 10 de enero de 2027. Sin embargo, el servicio no estará disponible el 24 y el 31 de diciembre de 2026 ni el primero de enero de 2027.



La salida desde Gran Estación está prevista para las 6:45 p. m., mientras que la llegada a la estación Usaquén sería hacia las 7:15 p. m. Allí, los pasajeros podrán disfrutar de música y tomarse fotografías con los personajes navideños.

Posteriormente, el tren continuará su recorrido cerca de las 8:00 p. m. hacia la estación La Caro, donde se espera que llegue alrededor de las 8:50 p. m. En ese punto se realizará el espectáculo pirotécnico.

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El regreso comenzará aproximadamente a las 9:20 p. m., con una parada en Usaquén antes de finalizar el trayecto en Gran Estación.

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¿Cuánto cuesta el Tren de la Navidad y dónde comprar los tiquetes?

El tiquete tiene un precio de $78.000 por persona. Los menores de tres años que viajen en brazos de un adulto y no ocupen asiento están exentos del pago.

Los interesados podrán consultar la preventa en la estación Usaquén, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m. También se espera que la compra esté disponible a través de los canales oficiales de Turistren.

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Los vagones cuentan con sillas reclinables, baños y puestos numerados. Para el viaje, se recomienda llegar con anticipación, llevar ropa abrigada y usar zapatos cómodos. Las familias también deben mantener vigilados a los niños durante el recorrido.

Como el servicio no dispone de parqueadero, se aconseja utilizar transporte público para llegar al punto de salida.