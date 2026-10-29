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Unidad Móvil del Cuidado en Cundinamarca: atención rural para cuidadores y sus familias

La estrategia itinerante de la Gobernación de Cundinamarca y la Cruz Roja ha recorrido cinco municipios y 12 veredas para ofrecer atención médica, educación y apoyo psicosocial a cuidadores familiares.

Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca
Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

La Gobernación de Cundinamarca presentó los primeros resultados de la Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar tras intervenir cinco municipios y 12 veredas del departamento. Según informó la administración departamental en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la estrategia ha beneficiado a más de 500 personas en zonas de difícil acceso, enfocado en el bienestar de quienes ejercen labores de asistencia permanente.

¿Qué servicios brinda la Unidad Móvil del Cuidado en Cundinamarca?

La iniciativa, liderada por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, busca mitigar las barreras de desplazamiento que afrontan las comunidades veredales. Las intervenciones se han priorizado inicialmente en las provincias de Rionegro, Magdalena Centro y Medina debido a sus condiciones de dispersión geográfica.

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De acuerdo con lo expresado por la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, Gloria Betty Zorro, el programa busca reconocer la labor de quienes cuidan a niños, personas mayores o personas con discapacidad. "Más de 500 personas se han beneficiado con los servicios. Estas cifras representan oportunidades para acercarnos a comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios esenciales", afirmó la funcionaria.

Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca
Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar, una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca
Foto: suministrada

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Durante las jornadas territoriales, los habitantes rurales reciben una oferta de servicios articulados que incluye orientación sobre hábitos de vida saludable, primeros auxilios, nutrición, formación técnica para la labor del cuidado, gestión del tiempo y herramientas de bienestar emocional.

Balance de atención y entregas en la fase inicial:

  • Personas beneficiadas: más de 500 atendidas directamente en veredas.
  • Kits de autocuidado entregados: más de 800 elementos distribuidos para el bienestar personal.
  • Personas certificadas: 57 participantes graduados en las Escuelas Cundinamarquesas del Cuidado.
  • Cobertura geográfica inicial: cinco municipios y 12 veredas intervenidas, con inicio de operaciones en el municipio de La Palma.

¿Cómo impacta la estrategia a las comunidades veredales?

El Sistema Departamental del Cuidado promueve la redistribución de las tareas del hogar y la atención de dependientes, buscando una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones y la sociedad. La llegada de los servicios directamente a los hogares rurales evita el desplazamiento de los cuidadores hacia los cascos urbanos.

Sobre la recepción de la medida en el territorio, Marisol Ariza, residente del municipio de La Palma y beneficiaria de la Unidad Móvil, destacó el valor del acompañamiento institucional en el sector rural. "Muchas veces quienes cuidamos de nuestras familias nos olvidamos de nosotros mismos. Tener estos servicios cerca de nuestras casas es una gran ayuda, especialmente para quienes vivimos en las veredas y no siempre podemos desplazarnos. Nos sentimos escuchadas y acompañadas", señaló Ariza.

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La Secretaría de la Mujer de Cundinamarca confirmó que la Unidad Móvil continuará su recorrido de forma progresiva por otras provincias del departamento para consolidar el modelo de atención descentralizado.

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