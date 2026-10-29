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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Cinco personas capturadas al intentar hurtar 10 millones de pesos en supermercados en Girardot

Cinco personas capturadas al intentar hurtar 10 millones de pesos en supermercados en Girardot

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los comercios, donde se observa el presunto modus operandi de estas personas.

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Blu Radio - AFP
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Por: María Palomo
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

A través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Policía Nacional en Cundinamarca, capturó a cinco personas de nacionalidad extranjera, señaladas de hurtar mercancía de dos establecimientos comerciales en el municipio de Girardot, quienes fueron detenidos cuando pretendían huir en un vehículo con los productos hurtados.

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Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los comercios, donde se observa el presunto modus operandi de estas personas. Según las autoridades, ingresaban a los establecimientos con bolsas ubicadas entre los carros de mercado, simulando ser compradores, para posteriormente guardar en ellas diferentes productos tomados de las estanterías de estos comercios. Mientras tanto, uno de los involucrados permanecía alerta ante la presencia de los funcionarios.

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De acuerdo con las autoridades dos de los detenidos presentaban ya antecedentes por hurto. La Fiscalía General de Nación solicitó a la autoridad migratoria, verificar la procedencia de las medidas administrativas correspondientes, en relación a la expulsión del territorio nacional.

Con este resultado, la institución reafirma su compromiso con la seguridad del municipio y hace un llamado a la comunidad en no dudar denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas oficiales de atención, con el propósito de contribuir a la seguridad y la convivencia.

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