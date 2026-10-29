Controles al licor ilegal durante Halloween: llaman a revisar la procedencia de las bebidas

Halloween es una temporada en la que niños y adultos participan en diferentes actividades y reuniones. Mientras los más pequeños disfrutan de los dulces y los recorridos para pedir golosinas, muchos adultos aprovechan la fecha para compartir en fiestas y encuentros sociales en los que suele aumentar el consumo de bebidas alcohólicas.

En medio de estas celebraciones, las autoridades hacen un llamado a la prevención y al consumo responsable para evitar riesgos para la salud. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca intensificará los operativos de inspección en vías y establecimientos comerciales para verificar la legalidad de las bebidas alcohólicas y prevenir la comercialización de productos adulterados o de contrabando.

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La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para comprar licor únicamente en establecimientos autorizados y revisar cuidadosamente las botellas antes de consumirlas. Entre las principales recomendaciones está comprobar el estado de las tapas, los sellos de seguridad y las etiquetas, así como desconfiar de precios considerablemente inferiores a los habituales.

También se aconseja evitar bebidas sin identificación, de procedencia desconocida o reenvasadas en recipientes que originalmente contenían otros productos. La presencia de partículas extrañas, residuos o suciedad debe considerarse una señal de alerta. Además, las autoridades recuerdan que el olor, el sabor y el color no permiten determinar con seguridad si una bebida está adulterada.



Ante cualquier sospecha sobre la procedencia de un producto, la recomendación es abstenerse de consumirlo o compartirlo y reportar su posible comercialización ilegal.

¿Qué hacer ante una posible intoxicación?

Si después de consumir licor se presentan síntomas como dolor de cabeza intenso, vómito, dolor abdominal, visión borrosa, somnolencia inusual o alteraciones de la conciencia, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Estas señales pueden aparecer varias horas después del consumo, por lo que es importante no esperar a que la condición empeore.

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Las autoridades recomiendan no recurrir a remedios caseros ni provocar el vómito. Si es posible, se debe conservar la botella o el envase para facilitar la identificación del producto.