Choque múltiple en la vía Bogotá-Girardot dejó cierre total: un camión terminó volcado

La vía Bogotá-Girardot presenta afectaciones en la movilidad debido a dos incidentes de tránsito reportados por la concesionaria Vía Sumapaz. Un choque múltiple y el volcamiento de un vehículo de carga mantienen el paso restringido a un carril en el kilómetro 2 de la variante de Girardot, en inmediaciones del municipio de Flandes, Tolima.

El accidente obligó a limitar la circulación mientras las autoridades atienden la emergencia y retiran el material que quedó esparcido sobre la carretera. Vía Sumapaz reportó el incidente y confirmó que sus unidades, junto con las autoridades de tránsito, trabajan en el lugar para atender el siniestro y recuperar la movilidad.

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Por su parte, en BLU Radio señalaron que, de acuerdo con los reportes iniciales, no hay personas heridas. Sin embargo, el balance podría cambiar a medida que avance la atención de la emergencia.

¿Qué pasó en la vía Bogotá-Girardot?

El accidente se registró en el corredor con sentido Bogotá-Girardot, en el sector de la variante de Girardot, cerca de Flandes. De acuerdo con la información de la concesionaria, se produjo un choque múltiple que involucró vehículos de carga y terminó con el volcamiento de uno de ellos.

Luego del impacto, parte de la carga quedó esparcida sobre la vía. Por esta razón, es necesario retirar el material y verificar que no existan riesgos para los conductores que transitan por el sector.

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La atención está a cargo de unidades de Vía Sumapaz y autoridades de tránsito, que mantienen las restricciones mientras avanzan los trabajos.

#AEstaHora | Se presenta paso restringido a un carril en el km 2, sector Variante de Girardot, municipio de Flandes, sentido Bogotá–Girardot, por atención a un incidente tipo choque múltiple con volcamiento que involucra vehículos de carga.



Unidades de la Concesión, junto con… — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) October 28, 2026

¿Cuándo se normalizará el paso en la vía a Girardot?

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Por ahora, no hay una hora confirmada para el restablecimiento total de la movilidad. La concesionaria informó que el paso permanece restringido a un carril y recomendó transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en el sitio y considerar rutas alternas antes de llegar al punto afectado.

Nicolás Rodríguez explicó en BLU Radio que la apertura dependerá de que se retire el material del vehículo volcado y se eliminen los riesgos sobre la carretera.

La situación puede generar demoras para quienes se desplazan entre Bogotá y Girardot. Por eso, se recomienda consultar los reportes oficiales de movilidad antes de iniciar el recorrido.

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Actualización: Vía Sumapaz informó posteriormente que se habilitó el paso a un carril en el kilómetro 108, en el sector de Chusacá, para vehículos livianos y de carga. Este punto es distinto al del accidente reportado en la variante de Girardot.

#CUNDINAMARCA. Se presenta novedad vial en la vía Bogotá - Girardot por tractocamión volcado, en inmediaciones al peaje de Chusacá. Carretera totalmente cerrada, al momento no se tiene información de personas lesionadas. pic.twitter.com/tiVFRjydE5 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 28, 2026