En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Choque múltiple en la vía Bogotá-Girardot dejó cierre total: un camión terminó volcado

Choque múltiple en la vía Bogotá-Girardot dejó cierre total: un camión terminó volcado

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2 de la variante de Girardot, en inmediaciones de Flandes.

Camión volcado en vía Bogotá-Girardot
Camión volcado en vía Bogotá-Girardot
Redes Sociales
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La vía Bogotá-Girardot presenta afectaciones en la movilidad debido a dos incidentes de tránsito reportados por la concesionaria Vía Sumapaz. Un choque múltiple y el volcamiento de un vehículo de carga mantienen el paso restringido a un carril en el kilómetro 2 de la variante de Girardot, en inmediaciones del municipio de Flandes, Tolima.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El accidente obligó a limitar la circulación mientras las autoridades atienden la emergencia y retiran el material que quedó esparcido sobre la carretera. Vía Sumapaz reportó el incidente y confirmó que sus unidades, junto con las autoridades de tránsito, trabajan en el lugar para atender el siniestro y recuperar la movilidad.

Últimas noticias

Capturan a joven por extorsión a menor de edad
Cundinamarca

Capturan a joven por presunta extorsión con fotos íntimas a menor de edad en Chiquinquirá

Emergencia en bus vía a Tenjo.
Cundinamarca

Una persona muerta y seis heridas tras la caída de cables de alta tensión sobre un bus en Tenjo

Publicidad

Por su parte, en BLU Radio señalaron que, de acuerdo con los reportes iniciales, no hay personas heridas. Sin embargo, el balance podría cambiar a medida que avance la atención de la emergencia.

¿Qué pasó en la vía Bogotá-Girardot?

El accidente se registró en el corredor con sentido Bogotá-Girardot, en el sector de la variante de Girardot, cerca de Flandes. De acuerdo con la información de la concesionaria, se produjo un choque múltiple que involucró vehículos de carga y terminó con el volcamiento de uno de ellos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Luego del impacto, parte de la carga quedó esparcida sobre la vía. Por esta razón, es necesario retirar el material y verificar que no existan riesgos para los conductores que transitan por el sector.

Publicidad

La atención está a cargo de unidades de Vía Sumapaz y autoridades de tránsito, que mantienen las restricciones mientras avanzan los trabajos.

¿Cuándo se normalizará el paso en la vía a Girardot?

Publicidad

Por ahora, no hay una hora confirmada para el restablecimiento total de la movilidad. La concesionaria informó que el paso permanece restringido a un carril y recomendó transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en el sitio y considerar rutas alternas antes de llegar al punto afectado.

Nicolás Rodríguez explicó en BLU Radio que la apertura dependerá de que se retire el material del vehículo volcado y se eliminen los riesgos sobre la carretera.

La situación puede generar demoras para quienes se desplazan entre Bogotá y Girardot. Por eso, se recomienda consultar los reportes oficiales de movilidad antes de iniciar el recorrido.

Publicidad

Actualización: Vía Sumapaz informó posteriormente que se habilitó el paso a un carril en el kilómetro 108, en el sector de Chusacá, para vehículos livianos y de carga. Este punto es distinto al del accidente reportado en la variante de Girardot.

Publicidad

Relacionados

Accidente de tránsito

Girardot

Vía Bogotá - Girardot

Publicidad

Publicidad

Publicidad