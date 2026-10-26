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Kbeto Zuleta llegó a la clínica con la pierna amputada: revelan detalles del accidente

También se confirmó que al cantante le tuvieron que realizar una intervención quirúrgica en su otra pierna.

Kbeto Zuleta.
Kbeto Zuleta.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El cantante vallenato Kbeto Zuleta permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI) luego del grave accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaba junto a los integrantes de su equipo artístico. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, reveló en entrevista con Recap Blu detalles sobre su estado de salud y las intervenciones médicas que ha requerido tras el siniestro.

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De acuerdo con la funcionaria, el artista llegó a la Clínica Sinaí Vital, en el municipio de Bosconia, con una de sus piernas ya amputada como consecuencia del accidente.

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“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia”, explicó Sánchez durante la entrevista radial. Además, señaló que el equipo médico tuvo que intervenir quirúrgicamente la otra pierna, en un procedimiento que, según el reporte recibido por la Secretaría de Salud, fue superado con éxito.

Las otras lesiones de Kbeto

Sin embargo, las lesiones del cantante no se limitaron a las extremidades. La secretaria indicó que Zuleta también sufrió una contusión pulmonar que le ocasionó dificultades respiratorias, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Aunque la cirugía en la pierna derecha se realizó satisfactoriamente, su condición continúa siendo delicada y los médicos esperan que logre estabilizarse para avanzar en su recuperación.

Accidente Kbeto Zuleta.jpg
Bus accidentado en el río Ariguaní.
Cortesía

La situación también ha dificultado el traslado del artista a otra ciudad, una solicitud que, según Georgina Sánchez, han manifestado sus familiares.

“En estos momentos es un poco complicado por la inestabilidad del paciente. Estamos esperando que haya un poco más de estabilidad para que los familiares puedan proceder con ese traslado”, afirmó la funcionaria. Por ahora, el cantante permanece bajo atención especializada en Bosconia.

Cinco personas en UCI

El accidente dejó un total de 22 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en diferentes centros asistenciales. Según el balance entregado por la secretaria de Salud, seis pacientes que inicialmente fueron atendidos en el Hospital San Juan Bosco de Bosconia fueron trasladados a la Clínica Erasmo, en Valledupar. Otros 15 permanecían en la Clínica Sinaí Vital, mientras que uno más fue remitido a la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. La funcionaria precisó que cinco pacientes se encontraban en cuidados intensivos: dos en Sinaí Vital, dos en la Clínica Erasmo y uno en la institución de alta complejidad.

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En cuanto a las lesiones de los demás ocupantes del bus, Sánchez mencionó contusiones en el tórax, fracturas en los antebrazos y lesiones en las piernas, entre otros traumatismos. También aseguró que el conductor del vehículo no presentó heridas de gravedad ni fracturas.

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Finalmente, las causas del accidente todavía no habían sido establecidas oficialmente, pues la funcionaria indicó que estaba a la espera de información por parte de las autoridades de tránsito.

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