“La tragedia pudo ser mayor, el bus dio una vuelta en el aire”: alcalde de Bosconia

El alcalde de Bosconia, Cesar, Jorge Patiño Gómez, entregó en Meridiano Blu, de Blu Radio, detalles del accidente que sufrió la agrupación del cantante Cabeto Zuleta. El mandatario relató cómo el bus chocó contra una baranda y cayó al río Ariguaní, en un siniestro que dejó dos personas fallecidas y varios heridos.

Según explicó el funcionario, el vehículo dio una vuelta en el aire antes de caer sobre sus ruedas en el lecho del río. Para el mandatario, esa posición pudo evitar consecuencias aún más graves para los ocupantes del automotor.

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Así ocurrió el accidente de la agrupación de Cabeto Zuleta

Patiño Gómez indicó que el siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la mañana, cuando el bus chocó contra una baranda ubicada cerca de uno de los extremos del puente sobre el río Ariguaní y terminó en el afluente.

“La tragedia pudo haber sido mayor, ya que el bus en el aire dio una vuelta y cayó otra vez parado sobre las llantas dentro del río”, manifestó el alcalde durante la entrevista con Meridiano Blu.

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El mandatario explicó que, si el vehículo hubiera caído con las ruedas hacia arriba, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. No obstante, esta apreciación corresponde a su interpretación de lo ocurrido y no a una conclusión oficial sobre las circunstancias del accidente.

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Balance de víctimas y atención de los heridos en Bosconia

En cuanto al balance preliminar de la emergencia, el alcalde confirmó la muerte de dos integrantes de la agrupación de Cabeto Zuleta en el lugar del accidente. Además, señaló que 21 personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Bosconia.

De acuerdo con Patiño Gómez, los afectados recibieron atención en la Clínica CB y el Hospital San Juan Bosco. El mandatario indicó que, según el reporte que conocía, alrededor de ocho heridos permanecían en el municipio con lesiones de menor gravedad.

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Durante la entrevista, el alcalde también se refirió a versiones sobre otros posibles fallecimientos en Valledupar, pero aclaró que no contaba con información para confirmar esa situación.

Cabeto Zuleta permanece delicado y buscan trasladarlo a Bogotá

Entre los lesionados se encuentra el cantante Cabeto Zuleta, cuyo estado de salud fue descrito por el alcalde como delicado. Según explicó, el artista había salido de cirugía y su familia esperaba información del equipo médico sobre su evolución.

Patiño Gómez confirmó que el cantante perdió una de sus piernas por debajo de la rodilla y que la otra extremidad también estaba comprometida. Por la gravedad de sus lesiones, sus familiares adelantaban gestiones para trasladarlo a Bogotá, de acuerdo con las recomendaciones médicas.

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El alcalde manifestó que estuvo acompañando a los allegados del artista en el centro asistencial, entre ellos su hermana, la senadora Claudia Zuleta, y otros familiares. También expresó su solidaridad con la familia y destacó la relación de amistad que mantiene desde hace años con el cantante y su padre.

Alcalde de Bosconia se refirió a las posibles causas del siniestro

Sobre las circunstancias que provocaron el accidente, Patiño Gómez afirmó que la carretera se encontraba en buenas condiciones y que el corredor vial contaba con doble calzada. Por esa razón, aseguró que no tenía claridad sobre lo que pudo haber ocurrido.

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El mandatario planteó la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño, aunque insistió en que desconocía la causa del choque. Según su descripción, el vehículo transitaba por un tramo recto después de una curva leve que, a su juicio, no representaba una dificultad importante para la conducción.

Por ahora, la hipótesis mencionada por el alcalde no constituye una conclusión oficial sobre el accidente. Mientras se esclarecen las circunstancias del siniestro, la atención permanece centrada en la recuperación de los heridos y en la evolución del estado de salud de Cabeto Zuleta.