Procuraduría abrió investigación disciplinaria a exsupervisor de Fondo de Adaptación en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez, quien se desempeñó como supervisor de un proyecto de vivienda del Fondo Adaptación en La Guajira, destinado a beneficiar a familias damnificadas por la ola invernal de 2010 y 2011. La entidad busca establecer si habría omitido sus funciones de vigilancia y control sobre la ejecución del convenio.

El proyecto contemplaba la construcción y entrega de 5.090 viviendas para los afectados por el fenómeno de La Niña. Para su ejecución, el Fondo Adaptación suscribió el 30 de enero de 2013 un convenio con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, por más de 23.600 millones de pesos.

Publicidad

Sin embargo, según un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, al menos 771 de las viviendas pactadas no tendrían soportes que acrediten su entrega.

El informe advierte que el convenio continúa sin cumplirse en cuanto a la cantidad y los plazos acordados, una situación que se habría prolongado durante la supervisión del funcionario, sin que consten gestiones eficaces para solucionarla.



El convenio venció el 5 de noviembre de 2019, pero las presuntas irregularidades siguen bajo revisión. Ante el posible incumplimiento, el Fondo Adaptación presentó una demanda para que un juez declare oficialmente que el contratista no cumplió con sus obligaciones y determine el pago de los daños que correspondan.

Con la investigación disciplinaria, la Procuraduría busca establecer qué actuaciones adelantó González Rodríguez durante su periodo como supervisor, qué medidas tomó frente a los retrasos o incumplimientos y si ejerció adecuadamente sus responsabilidades. También verificará en qué estado se encuentra actualmente la demanda presentada por el Fondo Adaptación.

Publicidad

La entidad deberá determinar si existen elementos para atribuirle responsabilidad disciplinaria al funcionario.