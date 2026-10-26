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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hijo de Poncho Zuleta está entre los heridos de accidente del bus de su agrupación en Cesar

Hijo de Poncho Zuleta está entre los heridos de accidente del bus de su agrupación en Cesar

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó en Blu Radio el balance preliminar dejado por el siniestro vial, el cual corresponde a dos personas muertas y 20 heridos.

Kbeto y Poncho Zuleta.
Screenshot
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Siguen conociéndose detalles de la grave emergencia vial que se registró en la madrugada de este lunes sobre el puente que cruza el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil (Magdalena) con Bosconia (Cesar), cuando un bus de la empresa Superstar cayó al vacío tras impactar contra la baranda de protección.

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El vehículo transportaba a la agrupación musical del cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo del reconocido juglar Poncho Zuleta, cuando regresaban hacia Valledupar, luego de ofrecer un concierto en Sincelejo.

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Saldo de víctimas y heridos de gravedad

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó en Blu Radio el balance preliminar dejado por el siniestro vial, el cual corresponde a dos personas muertas y 20 heridos.

Ademas, afirmó que entre los heridos está el cantante Kbeto Zuleta, líder de la agrupación vallenata.

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De acuerdo con lo reportado por el mandatario local, las informaciones preliminares señalan que el intérprete venía a bordo del vehículo al momento de la caída.

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"Parece que sí. Es lo que me acaban de confirmar ahorita. Parece que Kbeto está dentro de las personas que están heridas."

Los heridos fueron remitidos inicialmente al Hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais; sin embargo, debido a la complejidad de los traumatismos y amputaciones registradas, varios integrantes del grupo están requiriendo traslado prioritario hacia centros médicos de mayor nivel.

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