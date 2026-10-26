Turista falleció en Santa Marta tras ser golpeado por una lancha: esto se sabe

Un lamentable caso ocurrió el pasado domingo 25 de octubre en Cabo Tortuga, Santa Marta, luego de que un turista de 58 años fuera embestido por una lancha mientras el hombre practicaba careteo en el mar.

La víctima fue identificada como José Arbey Díaz, oriundo del Valle del Cauca. De acuerdo con la información entregada inicialmente por el capitán del puerto de Santa Marta, Julio Monroy, el hombre fue evacuado en la misma embarcación involucrada en el accidente y trasladado a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

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Según la información preliminar entregada por las autoridades, la lancha estaba a punto de iniciar un recorrido turístico cuando ocurrió el impacto con el hombre.

¿Qué se sabe del accidente en Cabo Tortuga?

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, la embarcación se alejaba de la costa cuando golpeó al turista, quien se encontraba en el agua practicando careteo. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.

La Capitanía de Puerto de Santa Marta inició las indagaciones para esclarecer lo ocurrido el domingo y determinar si hubo responsabilidades por parte de quienes estaban a cargo de la embarcación.

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Entre los aspectos que se busca establecer están la distancia a la que navegaba la lancha respecto de la orilla y si transitaba por una zona autorizada. Hasta el momento, las autoridades no han presentado conclusiones sobre estos puntos.

¿Qué controles se realizan en las playas de Santa Marta?

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El capitán del puerto explicó que la Dirección General Marítima (Dimar) realiza verificaciones de seguridad en los embarcaderos y coordina acciones con la Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas, para atender emergencias en el mar.

También se llevan a cabo actividades preventivas con la Alcaldía de Santa Marta y la Policía de Turismo para informar a los visitantes sobre las medidas de seguridad que deben tener en cuenta en las playas.

Monroy recordó que los responsables de las embarcaciones deben mantener distancia de los turistas y evitar obstáculos durante la navegación. "Todos los capitanes deben evitar cualquier obstáculo y, obviamente, estar alejados de cualquier turista", afirmó Julio Monroy en Caracol Radio.

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La investigación continuará para determinar cómo ocurrió el accidente y si se incumplieron las normas de navegación. Entretanto, las autoridades deberán establecer las posibles responsabilidades derivadas de la muerte del turista.

