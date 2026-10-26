Bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cayó sobre el río Ariguaní: dos muertos

Destruido y prácticamente sumergido en el río Ariguaní quedó un bus de la empresa Superstar, que la madrugada de este lunes cayó del puente que se alza sobre esta corriente, en la vía entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar).

El vehículo, que se estrelló contra la baranda del puente y cayó al vacío por razones que aún no han sido esclarecidas, transportaba a la agrupación musical del cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. El grupo regresaba hacia Valledupar, después de realizar una presentación anoche en Cartagena.

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Como consecuencia del accidente, se reportan fallecidos y heridos de gravedad, informó el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño.

"Confirmado, hay dos personas fallecidas y hay 20 heridos, los tenemos aquí entre la clínica y el hospital. Entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados desafortunadamente", reportó a BLU Radio el mandatario Patiño.



Agregó el alcalde que está por confirmarse si entre los heridos está el hijo de Poncho, pues al parecer él venía a bordo del vehículo.

En la zona se halla un caserío y fue esta comunidad la que ayudó a los heridos a salir del vehículo para ser trasladados al Hospital de Bosconia y la Clínica a Sinais Vitais. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, varios de ellos están requiriendo traslado a un centro médico de mayor nivel.