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Captura de alias 'Neil' expone alianza entre ‘Los Pachenca’ y ‘La Nueva Generación del Freseo’

Investigaciones de Interpol y la DEA revelan que las dos organizaciones intercambiaban cocaína por armamento para atentar contra la fuerza pública en Barranquilla.

Alias Neil, capturado en Maicao
Eneil Esneider Roncayo Hernández, alias ‘Neil’, fue capturado en Maicao, La Guajira.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

En la ciudad de Maicao fue capturado alias ‘Neil’, presunto miembro de ‘La Nueva Generación del Freseo’. Según Interpol, este hombre, al parecer se encargaba de coordinar intercambios de cocaína por armamento con las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, organización criminal conocida también como ‘Los Pachenca’, en un plan para cometer atentados contra la fuerza pública en Barranquilla y su área metropolitana.

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Investigadores de Interpol, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, encontraron a Eneil Esneider Roncayo Hernández, alias ‘Neil’, en una vivienda en Maicao, La Guajira.

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Información de las autoridades detalla que al presunto delincuente le encontraron ocho armas de fuego, 92 cartuchos de munición de diversos calibres, 9 proveedores y equipos de comunicación satelital “empleados para coordinar rutas del narcotráfico y evadir el control técnico de las autoridades”.

Después del seguimiento realizado a alias 'Neil', se pudo establecer que tras el déficit financiero sufrido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que se diera de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘El Bendito Menor’, comenzaron a intercambiar armamento de corto y largo alcance por cocaína a través de una red logística.

Revelan las investigaciones que el material bélico ingresaba por Uribia, se almacenaba en el centro de Maicao y tenía como destino aprovisionar al grupo criminal de ‘La Nueva Generación del Freseo’ ramificación de ‘Los Costeños’, para ejecutar atentados contra la Fuerza Pública en Barranquilla, principalmente.

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Agrega el informe que “gracias a información de inteligencia administrada en coordinación con la DEA, se estableció que alias ‘Neil’ actuaba como un outsourcing criminal al servicio de ‘La Nueva Generación del Freseo’, para el intercambio de estupefacientes por armamento de corto y largo alcance con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, conocidos también como ‘Los Pachenca’.

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Frente a la relevancia estratégica de esta operación, el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que este resultado operacional evidencia la capacidad de adaptación y articulación de las organizaciones criminales, que mediante el intercambio de cocaína por armas de fuego convierten el narcotráfico en un mecanismo de financiación y aprovisionamiento bélico.

"Con esta operación conjunta con la DEA, cortamos de raíz una línea de suministro bélico que pretendía ser utilizada para ejecutar atentados terroristas contra nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la población civil”, puntualizó el Coronel Alfonso Sanabria.

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