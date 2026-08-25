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Más de 10 agrupaciones musicales se unen en concierto para ayudar a víctimas por terremoto

El último reporte de la UNGRD informa que este desastre natural ha dejado 331 muertos y 240 desaparecidos.

Terremoto en Colombia dejó daños en carros también
Terremoto en Colombia dejó daños en carros también
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Más de 10 agrupaciones musicales se unirán en un concierto solidario para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El evento, que será gratuito, se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en el Centro Comercial Portal de la 80, en Bogotá, donde artistas de reconocida trayectoria y nuevos talentos ofrecerán sus presentaciones de manera voluntaria para apoyar a los afectados por la emergencia.

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Entre los artistas que harán parte de esta jornada se encuentran Charly y Willy La Banda Parranda, Iván y sus Bam Band, además de otras agrupaciones y talentos emergentes que decidieron sumarse a la iniciativa. Todos los músicos participarán sin recibir remuneración y donarán su talento como una forma de contribuir a las familias que actualmente enfrentan las consecuencias del desastre natural.

Así se recolecta la ayuda

El concierto también será un espacio para recolectar ayudas destinadas a los damnificados. Por esta razón, las personas que asistan están invitadas a llevar mercados, alimentos no perecederos, elementos de aseo personal y para el hogar, así como otros artículos de primera necesidad que puedan ser entregados a las comunidades afectadas.

Terremoto-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP

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“Trae tus donaciones y disfruta de este lindo show que hemos organizado para aportar nuestro granito de arena en la reconstrucción de nuestro país”, explicó Melissa Corredor, directora Comercial y de Mercadeo del Centro Comercial Portal 80. La directiva agregó que, mediante alianzas con entidades públicas, el centro comercial busca convertirse en una plataforma de apoyo en la que “la empatía y la solidaridad se transforman en acciones”.

La jornada se realizará en medio de una emergencia que continúa dejando graves consecuencias en diferentes regiones del país. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de fallecidos por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ascendió a 331, mientras que se contabilizan 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

El movimiento telúrico afectó a 494 municipios de 16 departamentos y dejó 361.353 damnificados, además de 178.555 viviendas averiadas y 31.540 destruidas, por lo que iniciativas como este concierto buscan contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

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