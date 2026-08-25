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Distrito tomará medidas con habitantes de calle en TransMilenio: esto dijeron

Habitantes de calle generan preocupación entre usuarios de TransMilenio por su presencia en estaciones del centro y la Troncal Caracas.

TransMilenio
TransMilenio
Foto: TransMilenio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

TransMilenio es el sistema de transporte público más importante de Bogotá, movilizando a miles de personas diariamente. Sin embargo, también enfrenta serias dificultades, como la evasión de pasajes, los robos o incluso peleas al interior del sistema.

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Pero recientemente un problema ha tomado mayor relevancia, especialmente en la zona centro de la ciudad, y es que el incremento de habitantes de calle que abordan los buses del sistema ha generado temor entre los usuarios que se movilizan por la Troncal Caracas. Desde robos, amenazas y malos olores, la ciudadanía se ha visto obligada a enfrentar esta situación.

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Ante ello, Edward Porras, del Ojo de la Noche, advirtió que esta situación se presenta constantemente en varias estaciones del centro de la ciudad, generando preocupación entre los usuarios porque no hay quien los detenga.

“Esta situación se repite y se vive cada noche en las estaciones de Ricaurte, Sabana, Avenida Jiménez, Tercer Milenio, San Victorino y calle 19. Muchos de ellos llegan consumiendo estupefacientes y en otros casos roban a los usuarios”, comentó Porras.

Ante esto, las denuncias de los usuarios siguen incrementándose y es que, con las obras del Metro de Bogotá que tienen lugar por la Troncal Caracas, es común ver a los habitantes de calle ingresar a los buses del sistema, un problema que ya se extiende hasta la calle 72. Incluso, en muchos casos llegan hasta el Portal 80, lo que tiene cansados a quienes deben enfrentar esta situación de delincuencia en TransMilenio.

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¿Qué hará TransMilenio con los habitantes de calle?

El problema ha escalado de tal manera que incluso los mismos conductores que hacen parte del sistema se han quejado. De hecho, según Noticias Caracol, uno de los trabajadores de TransMilenio pidió reforzar los controles que se ejercen al interior de las estaciones y portales.

Ante esta queja, el Distrito respondió a la denuncia e indicó que reforzarán la estrategia integral para abordar a esta población. Sin embargo, cabe recordar que la problemática ha incrementado, pues hay más de 10.000 habitantes de calle en Colombia y solo en Bogotá ya se han abordado a más de 2.800 habitantes de calle.

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Pero mientras la estrategia distrital tiene efecto, los usuarios deben seguir enfrentando episodios de inseguridad y violencia debido a la constante presencia de habitantes de calle en las estaciones. Un ejemplo es el caso de un hombre de 68 años que fue atacado con una cuchila por un habitante de calle en la estación Jiménez el 4 de marzo de 2025, un hecho que generó preocupación en la ciudadanía.

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