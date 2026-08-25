En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
De La Espriella
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Terror al sur de Bogotá por explosión de extraño artefacto: siete casas resultaron afectadas

Terror al sur de Bogotá por explosión de extraño artefacto: siete casas resultaron afectadas

Una explosión en el barrio El Amparo de Kennedy dejó entre seis y siete viviendas afectadas, aunque no se reportaron personas heridas.

Carros afectador por explosión de granada en Bogotá
Carros afectador por explosión de granada en Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El sur de Bogotá volvió a verse afectado por la violencia, luego de que los habitantes del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, pasaran una noche de tensión, cuando en la madrugada del 25 de agosto dos hombres arrojaron un extraño artefacto contra una vivienda.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el hecho habría ocurrido sobre las 3:30 de la madrugada, en las inmediaciones de la calle 41C Sur con carrera 81K. El artefacto habría sido un elemento explosivo, mismo que causó afectaciones en varias casas cercanas al lugar de los hechos.

Últimas noticias

Balacera mortal en el sur de Bogotá
Bogotá

Violento ataque armado en el sur de Bogotá: balacera en parqueadero dejó 1 muerto y 4 heridos

SOFA.jpg
Bogotá

SOFA 2026: confirman fechas de esta nueva edición; esto debe saber del evento

Durante el reporte de Edward Porras, en el Ojo de la Noche, los responsables lanzaron el artefacto contra una vivienda ubicada en una zona residencial. Por fortuna, no se presentaron heridos tras el atentado.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Policía de Bogotá confirma afectaciones en varias casas

Publicidad

La Policía informó que una unidad técnica especializada llegó hasta el lugar para identificar de qué se trataba el elemento lanzado y determinar cómo ocurrió el ataque que desencadenó la explosión en El Amparo.

“Se presenta una explosión hace algunos minutos. En estos momentos se está verificando cuál fue el elemento que se utilizó. En estos momentos está la unidad técnica antiexplosivos determinando qué elemento fue utilizado”, explicó el teniente coronel Óscar Flórez.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se presentaron heridos tras la explosión del artefacto. Sin embargo, sí se presentaron afectaciones materiales en la zona. Según el oficial, fueron entre seis y siete las viviendas afectadas por la explosión.

Publicidad

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, las ondas de la explosión afectaron entre seis y siete casas. Ante ello, los residentes de estas viviendas, al despertar debido al fuerte estallido en la madrugada, se percataron de los daños en sus inmuebles.

Ahora, aunque estuvo presente la unidad antiexplosivos para determinar la naturaleza del artefacto y las características del mismo, todavía no han revelado cuál elemento usaron para el atentado.

Por su parte, la Policía investiga quiénes estarían detrás y el motivo del ataque, así como establecer las circunstancias del hecho para dar con el paradero de los responsables.

Relacionados

Kennedy

atentado terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad