Terror al sur de Bogotá por explosión de extraño artefacto: siete casas resultaron afectadas

El sur de Bogotá volvió a verse afectado por la violencia, luego de que los habitantes del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, pasaran una noche de tensión, cuando en la madrugada del 25 de agosto dos hombres arrojaron un extraño artefacto contra una vivienda.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, el hecho habría ocurrido sobre las 3:30 de la madrugada, en las inmediaciones de la calle 41C Sur con carrera 81K. El artefacto habría sido un elemento explosivo, mismo que causó afectaciones en varias casas cercanas al lugar de los hechos.

Durante el reporte de Edward Porras, en el Ojo de la Noche, los responsables lanzaron el artefacto contra una vivienda ubicada en una zona residencial. Por fortuna, no se presentaron heridos tras el atentado.

#OjoDeLaNoche:



• Balacera en el sur de Bogotá.

• Siete casas afectadas por explosión en Kennedy.

• Aumento de habitantes de calle en TransMilenio.

• Capturan a falso policía.



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Policía de Bogotá confirma afectaciones en varias casas

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La Policía informó que una unidad técnica especializada llegó hasta el lugar para identificar de qué se trataba el elemento lanzado y determinar cómo ocurrió el ataque que desencadenó la explosión en El Amparo.

“Se presenta una explosión hace algunos minutos. En estos momentos se está verificando cuál fue el elemento que se utilizó. En estos momentos está la unidad técnica antiexplosivos determinando qué elemento fue utilizado”, explicó el teniente coronel Óscar Flórez.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se presentaron heridos tras la explosión del artefacto. Sin embargo, sí se presentaron afectaciones materiales en la zona. Según el oficial, fueron entre seis y siete las viviendas afectadas por la explosión.

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De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, las ondas de la explosión afectaron entre seis y siete casas. Ante ello, los residentes de estas viviendas, al despertar debido al fuerte estallido en la madrugada, se percataron de los daños en sus inmuebles.

Ahora, aunque estuvo presente la unidad antiexplosivos para determinar la naturaleza del artefacto y las características del mismo, todavía no han revelado cuál elemento usaron para el atentado.

Por su parte, la Policía investiga quiénes estarían detrás y el motivo del ataque, así como establecer las circunstancias del hecho para dar con el paradero de los responsables.