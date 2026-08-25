Violento ataque armado en el sur de Bogotá: balacera en parqueadero dejó 1 muerto y 4 heridos

Una violenta balacera se registró en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. Cinco personas que se encontraban reunidas dentro de un parqueadero fueron atacadas por hombres armados.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, uno de los hombres murió en el lugar, mientras que los otros cuatro resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos cercanos. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y el motivo por el que estas personas fueron blanco de los agresores.

Cómo se dio el ataque en Las Lomas

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu y las imágenes de cámaras de seguridad, los responsables habrían llegado desde una zona ubicada en la parte posterior del parqueadero.

Los tres hombres, que estaban armados, salieron de la vegetación y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban departiendo. En ese momento, las víctimas intentaron escapar hacia viviendas y sectores cercanos.



#OjoDeLaNoche:



• Balacera en el sur de Bogotá.

• Siete casas afectadas por explosión en Kennedy.

• Aumento de habitantes de calle en TransMilenio.

• Capturan a falso policía.



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Uno de los afectados murió en medio del parqueadero, mientras que otros dos quedaron heridos en un andén. Las otras personas fueron trasladadas para recibir atención médica.

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El oficial de inspección de la Policía de Bogotá confirmó que cuatro personas fueron llevadas a centros asistenciales y que, hasta el momento, se encuentran en recuperación.

Después del ataque, los tres agresores huyeron del lugar. Las primeras informaciones indican que habrían escapado en motocicletas hacia el barrio San Pablo.

Las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad y la recopilación de información para establecer la ruta que tomaron los responsables e identificar a quienes participaron en el ataque.

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La Fiscalía también realizó la inspección correspondiente en el lugar de los hechos y trabaja en la recolección de elementos que puedan ayudar a esclarecer el homicidio y las lesiones.

Dentro de las primeras verificaciones realizadas por las autoridades también apareció información sobre los antecedentes de algunas de las personas que estaban en el parqueadero.

Según la información preliminar conocida, uno de los lesionados tendría antecedentes judiciales, mientras que otro tendría un brazalete del Inpec y estaría cumpliendo una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Sin embargo, estos elementos todavía hacen parte de la investigación y no permiten establecer por sí solos el motivo del ataque.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: