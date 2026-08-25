Arranca el GOFEST 2026 en Bogotá: fechas, horarios y todo lo que debe saber

Bogotá se prepara para recibir el evento de emprendimiento e innovación más importante de la región. Del 26 al 29 de agosto, el Ágora Bogotá – Centro de Convenciones albergará la novena edición de GOFEST.

Este festival, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, busca consolidarse como uno de los impulsores del crecimiento empresarial en América Latina, esto, teniendo en cuenta el análisis de las últimas tendencias globales y la generación de conexiones estratégicas reales.

Horarios del GOFEST en Bogotá

El festival contará con la participación de más de 300 conferencistas nacionales e internacionales que hablaran de temas como la inteligencia artificial, el venture capital, la expansión internacional y los nuevos modelos de negocio.

Las puertas abrirán desde las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde, desde este miércoles, 26 de agosto. Es importante mencionar que cada espacio o conferencia está programada en diferentes horarios durante el día.



No solo habrá charlas, el GOFEST contará también con talleres prácticos sobre, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y las dinámicas digitales y de innovación que hoy dominan al mundo empresarial y más.

GO MATCH: 10.000 citas para impulsar el crecimiento empresarial

Más allá del aprendizaje, este festival busca impulsar el GO MATCH LATAM, la plataforma de relacionamiento del evento. Mediante algoritmos avanzados de emparejamiento, se proyecta concretar “más de 10.000 citas de negocio personalizadas” entre startups, fondos de inversión, corporativos y aceleradoras de la región, según señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco.