Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá conciliaciones gratuitas a afectados por terremoto

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá anunció que ofrecerá de manera gratuita servicios de conciliación a las personas afectadas por el terremoto, con el propósito de facilitar la solución de conflictos derivados de las afectaciones ocasionadas por el desastre natural o con procesos pendientes.

El servicio estará dirigido a personas afectadas en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó, y podrá ser utilizado para resolver asuntos relacionados con arrendamientos y reclamaciones de pólizas de seguros de viviendas y establecimientos comerciales.

La entidad explicó que entre los casos que podrán ser atendidos están aquellos relacionados con inmuebles que hayan resultado agrietados, destruidos o afectados por el terremoto y en los que existan diferencias entre las partes que puedan ser solucionadas mediante conciliación.

Terremoto en Buenaventura. Foto: Redes sociales

“Si usted necesita ayuda con arrendamientos o reclamaciones relacionadas con póliza de seguro de vivienda o de viviendas comerciales porque su casa queda agrietada, destruida o resultó afectada por el desastre, la Cámara de Comercio de Bogotá brindará esta ayuda”, señaló la entidad.



De acuerdo con el Centro de Arbitraje y Conciliación, estos procedimientos normalmente tienen un costo que puede ir desde 500.000 pesos hasta 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero en esta ocasión serán gratuitos para las personas afectadas por la emergencia.

La medida busca que quienes tengan dificultades relacionadas con sus viviendas o establecimientos comerciales puedan acudir a un mecanismo de solución de conflictos sin asumir el costo habitual del servicio.

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El proceso se realizará de manera virtual, por lo que las personas interesadas no tendrán que desplazarse hasta las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá para acceder a la atención.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.

Además de los asuntos relacionados con inmuebles, el servicio contempla casos de familia, entre ellos conflictos relacionados con visitas, cuotas alimentarias de menores de edad y adultos mayores y custodias.

La entidad hizo un llamado a las personas afectadas que necesiten orientación para resolver alguno de estos conflictos a utilizar el mecanismo dispuesto para solicitar la atención.

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Para acceder al servicio, los interesados deberán diligenciar un formulario con sus datos y la información correspondiente a su caso. Una vez realizada la inscripción, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se pondrá en contacto con la persona para orientarla sobre el procedimiento y la atención que corresponda.