Alcalde de Quimbaya lanza alerta: 6.500 viviendas afectadas y 500 estarían destruidas tras terremoto

Tras el terremoto que sacudió a Colombia, en Quimbaya, Quindío, el balance entregado por el alcalde Juan Manuel Rodríguez muestra una emergencia: más de 6.500 viviendas presentan algún tipo de afectación y alrededor de 500 estarían destruidas o próximas a colapsar, según el reporte entregado por el mandatario en entrevista con Mañanas Blu.

La cifra refleja la magnitud de la situación en un municipio de cerca de 50.000 habitantes. Rodríguez explicó que uno de los principales problemas en este momento es determinar técnicamente el estado de las estructuras, especialmente de los edificios que presentan daños y requieren una valoración especializada.

El alcalde señaló que Quimbaya ha recibido apoyo de voluntarios e ingenieros provenientes de diferentes partes del país, pero advirtió que la administración municipal necesita conceptos técnicos y documentos que permitan tomar decisiones sobre evacuaciones, demoliciones o restricciones de uso.

¿Cuántas viviendas están afectadas en Quimbaya?

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde, más del 10 % de las viviendas del municipio ya presentan algún tipo de afectación, una proporción que, según sus cálculos, estaría entre el 12 % y el 13 %.



Dentro de ese panorama, aproximadamente 500 viviendas se encuentran destruidas totalmente o en condiciones cercanas al colapso.

Rodríguez explicó que la situación es especialmente compleja porque todavía no se ha podido establecer el estado de todas las estructuras altas del municipio debido a la falta de profesionales suficientes para realizar las evaluaciones.

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El mandatario también señaló que la emergencia no puede ser atendida únicamente con apreciaciones informales de ingenieros voluntarios, debido a las responsabilidades que tiene la administración municipal al momento de ordenar el desalojo o intervenir una estructura.

¿Hay familias que deben ser reubicadas por las nuevas afectaciones?

La emergencia se agravó después de las réplicas registradas posteriormente al terremoto. El alcalde explicó que dos sectores de Quimbaya que inicialmente no habían sido identificados como zonas de alto riesgo tuvieron nuevas afectaciones.

Uno de ellos es el barrio Clementina, donde las autoridades determinaron la necesidad de desalojar aproximadamente 50 familias. El otro corresponde al barrio Buenavista, donde unas 53 familias también deben ser reubicadas.

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En total, son cerca de 100 familias que requieren alojamiento de manera inmediata.

Para atender parte de esta situación, la administración habilitó una escuela que estaba abandonada y la convirtió en un albergue temporal con capacidad aproximada para 250 personas. Sin embargo, el alcalde reconoció que esa capacidad no resulta suficiente para atender a todas las familias que necesitan ser trasladadas.

Además, las lluvias aumentaron la preocupación de las autoridades por las condiciones de las zonas afectadas.

¿Qué está pasando con las familias que perdieron sus viviendas?

Antes de las nuevas evacuaciones, la administración había concentrado parte de sus esfuerzos en el barrio Grisales, uno de los sectores más afectados por el terremoto.

Rodríguez explicó que algunas familias fueron trasladadas a viviendas que permanecieron en buenas condiciones y que la Alcaldía asumió subsidios de arrendamiento para aproximadamente 20 familias.

También existe un albergue instalado en un coliseo municipal que llegó a recibir cerca de 230 personas y que, según el alcalde, alcanzó su capacidad.

La administración ha intentado mantener un proceso de censo y distribución para determinar cuáles son las familias que requieren atención prioritaria.