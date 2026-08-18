Pereira avanza en censo de damnificados por terremoto: estiman 35.000 familias afectadas

Pereira avanza en el censo de damnificados tras el terremoto que dejó graves afectaciones en diferentes sectores de la ciudad. El alcalde Mauricio Salazar aseguró en Mañanas Blu con Néstor Morales que el estimativo preliminar es de 35.000 familias afectadas, equivalentes a cerca de 120.000 personas.

“Estamos avanzando en el censo, el estimativo es 35.000 damnificadas, cerca de 120.000 personas”, explicó el alcalde de Pereira. Salazar señaló que las autoridades continúan recopilando información para determinar con precisión el impacto de la emergencia.

El mandatario indicó que una parte de las viviendas afectadas tendrá que ser demolida debido a los daños ocasionados por el terremoto. Otras estructuras, según explicó, podrán ser recuperadas mediante trabajos de mejoramiento para que las familias puedan volver a ocuparlas.

“Muchas van a tener que ser demolidas, otras tendrán mejoramientos”, precisó Mauricio Salazar al referirse al proceso de evaluación de las viviendas afectadas. Las autoridades avanzan así en la identificación de los daños y las necesidades de cada familia damnificada.



Además del censo de damnificados, Pereira mantiene la búsqueda y verificación de personas reportadas como desaparecidas después del terremoto. Salazar confirmó que la cifra consolidada llegó a 143 personas, aunque aclaró que los reportes podrían estar relacionados con la caída de las comunicaciones.

“La cifra la pudimos consolidar en 143 desaparecidos”, afirmó el alcalde, quien explicó que muchas personas fueron reportadas como desaparecidas porque no lograban comunicarse con sus familiares. Posteriormente, algunas fueron encontradas en sus casas, pero no volvieron a informar que ya habían aparecido.

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Según Mauricio Salazar, esta situación sería una de las principales explicaciones para el elevado número de reportes de desaparición. El alcalde manifestó además su esperanza de que las labores de búsqueda no encuentren muchas más víctimas entre los escombros.

Sobre la posibilidad de hallar sobrevivientes después de varios días de emergencia, Salazar fue prudente y aseguró que sería un escenario deseable. Sin embargo, explicó que, de acuerdo con Gestión del Riesgo, las labores de búsqueda ya terminaron y los últimos hallazgos fueron dos cuerpos.

La atención médica también continúa en Pereira luego del terremoto. El alcalde confirmó que el Hospital San Jorge permanece operativo, pese a que algunas de sus áreas tuvieron restricciones debido a los daños ocasionados durante la emergencia.

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“El Hospital San Jorge está funcional, tuvo algunos daños, pero su estructura no hubo afectación”, explicó Salazar. De acuerdo con el mandatario, el centro asistencial continúa funcionando y atendiendo las necesidades de la población afectada.

Frente a la entrega de ayudas humanitarias, el alcalde destacó la solidaridad recibida durante la emergencia y aseguró que Pereira no enfrenta problemas de abastecimiento. Las autoridades, agregó, mantienen el trabajo para llevar los recursos a las familias que más los necesitan.

“No tenemos ninguna dificultad. Se ha estado trabajando para que las ayudas lleguen a las personas damnificadas. Estamos llegando a las personas necesitadas”, concluyó Mauricio Salazar, al agradecer el apoyo recibido durante la atención de la emergencia.