Murió Daniela Largo, la mujer que fue rescatada entre los escombros en Pereira

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 dejó una nueva víctima. En la mañana de este sábado 15 de agosto se confirmó la muerte de Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien había sido rescatada con vida después de permanecer 36 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira.

Daniela fue encontrada en un triángulo de vida, atrapada bajo cuatro losas de concreto. Durante más de diez horas, rescatistas de Pereira, Bogotá y Polnasar trabajaron para llegar hasta ella después de confirmar que todavía había rastros de vida.

Luego de establecer contacto con Daniela, los equipos de rescate abrieron un camino entre las losas para poder sacarla. Primero recibió oxígeno y posteriormente los rescatistas trabajaron para liberar su brazo, que había quedado atrapado bajo una puerta.

El rescate ocurrió durante la noche del martes 11 de agosto y fue acompañado por los festejos de los organismos que participaron en el operativo. Después, Daniela fue trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde permaneció bajo atención médica.



La mujer tenía un hijo de 12 años y, tras sobrevivir a las horas bajo los escombros, recibió la respectiva atención hospitalaria.

Daniela Largo, mujer rescatada en Pereira Foto: Noticias Caracol

Publicidad

¿Qué complicaciones tuvo Daniela después del rescate?

Según relató su padre, Julio Cesar Largo, a Noticias Caracol, Daniela ingresó al hospital con deshidratación e hipertensión. Además, el tiempo que permaneció con el brazo atrapado provocó una gangrena en la mano.

Después del rescate también presentó un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimada durante 17 minutos. El parte médico señalaba que su corazón funcionaba al 20 % y que uno de sus pulmones estaba muy afectado.

Publicidad

Entre las complicaciones también se reportaron afectaciones neurológicas y la posibilidad de amputarle la mano. Finalmente, Daniela falleció este sábado debido a las complicaciones que presentó después de ser rescatada.

¿Qué dijo el padre de Daniela Largo?

Julio Cesar Largo contó que los médicos le habían advertido sobre la gravedad del estado de su hija. “El médico no me dio muchas esperanzas, me dijo: ‘Don Julio, aquí es un milagro’”, relató.

El último balance citado de la UNGRD reportaba 287 personas fallecidas, 3.975 heridas y 378 desaparecidas, además de 354 personas rescatadas. La emergencia también deja 135.179 damnificados, 79.108 viviendas averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificios colapsados.

