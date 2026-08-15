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Cerca del 60 % de los colegios públicos en Medellín reportaron algún daño tras el terremoto

Las autoridades confirmaron que dos sedes fueron evacuadas y otras tres tienen espacios inhabilitados mientras son inspeccionadas.

Inspecciones en colegios de Medellín tras sismo
Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Luego del terremoto registrado en el país, las autoridades de gestión del riesgo en Medellín también han puesto la lupa sobre los planteles educativos que sufrieron daños, para verificar las condiciones de sus espacios y que esto no genere riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas.

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Según el reporte de la Alcaldía, de las 421 sedes, 419 mantienen la prestación del servicio. Actualmente, 250 han reportado algún tipo de afectación, en su mayoría menores, y sin impactar su funcionamiento, ante lo cual un equipo de infraestructura educativa ya está realizando visitas técnicas a los planteles afectados.

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En contraste, el INEM José Félix de Restrepo, la Institución Educativa Kennedy y la Institución Educativa Aures mantienen espacios inhabilitados preventivamente mientras se adelantan revisiones técnicas puntuales.

"Las sedes que requieren revisión más detallada están siendo atendidas de manera prioritaria. Actualmente, solo 3 de ellas se encuentran evacuadas o con espacios inhabilitados preventivamente, mientras nuestros ingenieros verifican sus condiciones", indicó la secretaria de Educación de la capital antioqueña, Carolina Franco.

Vale la pena mencionar que otro caso complejo es el de la institución educativa Gonzalo Restrepo, que presta el servicio educativo bajo el modelo de alternancia, porque se evacuó el bloque antiguo.

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A la par, en La Libertad, el mismo día del terremoto se adelantó la evacuación temporal por recomendación del Dagrd. Al día siguiente, un equipo técnico adelantó una inspección y determinó que las novedades reportadas no afectan la prestación del servicio educativo. La institución retorna a la presencialidad una vez se emita el concepto escrito.

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Por lo pronto, las autoridades explicaron que si una institución educativa identifica alguna situación relacionada con las condiciones de su infraestructura, puede reportarla a través de los jefes de núcleo, quienes canalizarán la información para activar el acompañamiento correspondiente.

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