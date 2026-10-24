Impactante video muestra el momento exacto del accidente que dejó un muerto y 16 heridos en Medellín

Un video de cámaras de seguridad captó el momento en que un bus de transporte especial se volcó en Medellín, accidente que dejó una persona muerta y 16 lesionadas. El vehículo transportaba a 48 pasajeros, entre ellos adultos mayores que se dirigían a una peregrinación religiosa en Guarne, Antioquia.

La emergencia ocurrió durante la mañana de este sábado en la avenida Barranquilla, a la altura de la carrera 48, en el barrio Prado, cerca de la estación Hospital del Metro. El automotor terminó volcado lateralmente sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate y atención médica.

Publicidad

Los pasajeros habían salido de la iglesia San Sebastián Mártir, en el barrio Manrique, para participar en una peregrinación hacia el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

Según las primeras versiones, el bus habría presentado problemas mecánicos antes de iniciar el recorrido. Testigos y sobrevivientes señalaron que el conductor detuvo el vehículo durante unos minutos y luego continuó el trayecto.



El accidente se produjo cuando el automotor descendía por la pendiente de la avenida Barranquilla, desde el sector de Palos Verdes hacia la estación Hospital. En ese punto, el conductor habría perdido el control y el bus terminó volcado sobre la vía.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y analizan una posible falla en el sistema de frenos. Peritos judiciales y técnicos viales de la Alcaldía de Medellín participan en las verificaciones para establecer qué provocó el accidente.

Publicidad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el traslado de los lesionados a centros asistenciales.

“Hasta ahora, 16 personas han sido trasladadas a centros asistenciales, seis de ellas en estado crítico”, informó el mandatario.

Publicidad

Entre los afectados, cuatro fueron identificados con urgencia vital y remitidos al Hospital General de Medellín y al Hospital Universitario San Vicente Fundación.

En la emergencia participaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, personal de la Secretaría de Salud y agentes de tránsito, quienes atendieron a los pasajeros y coordinaron las remisiones médicas.

El volcamiento también ocasionó restricciones en la avenida Barranquilla. Gutiérrez indicó que el carril de Metroplús ya había sido habilitado y pidió a los conductores tomar rutas alternas y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Publicidad

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las causas de la pérdida de control del bus.