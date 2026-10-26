Se conoce estado de salud de Kbeto Zuleta; está grave

En Bosconia sigue recibiendo atención médica el cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta por las graves heridas que sufrió durante el accidente de esta madrugada en el Magdalena, donde el bus en el que viajaba junto a su agrupación musical se estrelló contra las barandas de un puente y cayó en el río Ariguaní.

En el lugar fallecieron el corista Giovanni Lobo, quien viajaba detrás del conductor, y el guitarrista Harold Santana, quien iba en el cuarto puesto del vehículo. Los otros 21 ocupantes del vehículo, en su mayoría músicos, quedaron heridos.

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En la mitad del bus venía sentado ‘Kbeto’, hijo del juglar Poncho Zuleta y quien perdió una de sus piernas en el violento choque. Su estado de salud es delicado, según el parte que han entregado los médicos, quienes están tratando de salvarle la otra pierna que tiene seriamente comprometida.

Al lado de ‘Kbeto’ viajaba el percusionista Norberto Rodríguez, conocido en el ámbito vallenato como el ‘Pony de Colombia’.



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En diálogo con Blu Radio, el ‘Pony’ contó que él y otros tres compañeros se salvaron de milagro, pues se bajaron minutos antes en el municipio de El Carmen de Bolívar, para continuar su camino hacia Barranquilla, mientras el resto de la agrupación siguió con destino a Valledupar.

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"Sí, yo siempre, como yo radico aquí en Barranquilla, me bajo ahí en El Carmen de Bolívar. De ahí me vine para acá para Barranquilla como a las 4:00 de la mañana, mi esposa me abrió y me tiré a dormir. Como a las 5:30 de la mañana llama Esteban, o sea, el mánager. Él me estaba llamando a mí, pero como yo apago el teléfono por un rato, entonces llamó a mi esposa y mi esposa fue la que me levantó a mí y me avisó del accidente", indicó.

‘Kbeto’ y sus músicos regresaban a Valledupar, después de la presentación que tuvieron durante una fiesta privada en Sincelejo, donde alternaron con Elder Dayán Díaz.

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El ‘Pony’ cuenta que los músicos de Elder Dayán también fueron testigos del accidente, pues venían detrás del bus y, una vez notaron el siniestro, se bajaron para ayudar a rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Bosconia y la Clínica a Sinais Vitais de este municipio del Cesar.

Las causas del accidente son materia de investigación, pero la principal hipótesis apunta a posible microsueño por parte del conductor, quien habría sido contratado para reemplazar al chofer habitual.