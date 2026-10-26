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Kbeto Zuleta le amputaron una pierna tras trágico accidente del bus de su agrupación

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, ratificó la gravedad de las lesiones sufridas por el artista vallenato, quien prepara su traslado en avión ambulancia a Bogotá o Barranquilla.

Kbeto Zuleta.
Kbeto Zuleta.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

En medio del luto que vuelve a embargar a la música vallenata, las autoridades locales confirmaron la gravedad de las secuelas sufridas por el cantante Kbeto Zuleta tras el accidente del bus que transportaba a su agrupación. El vehículo cayó desde un puente hacia el río Ariguaní, en el límite entre los departamentos de Cesar y Magdalena, cuando se desplazaba a las 4:30 de la mañana con rumbo a Valledupar.

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Confirmación oficial de la amputación y estado de salud

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Se conoce estado de salud de Kbeto Zuleta; está grave

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Durante una entrevista en Mañanas BLU, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, confirmó oficialmente que el artista debió ser sometido a la amputación de una de sus piernas a raíz de los graves traumatismos ocasionados por el impacto.

Al ser consultado sobre la veracidad de la intervención quirúrgica, el mandatario ratificó la información:

"Desafortunadamente sí, pero bueno, está vivo. Los médicos aquí en Bosconia están pendientes, gracias a Dios tenemos un grupo de médicos muy importantes y ahí están los médicos y todo el mundo pendiente", indicó el mandatario.

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El alcalde indicó que el intérprete se encuentra en delicado estado de salud y que se realizaban las gestiones médicas para coordinar su remisión hacia la capital del país o la capital antioqueña:

"A Kbeto lo están preparando para ser trasladado en un avión ambulancia hacía Bogotá o Barranquilla. Están buscando una clínica que esté acorde a la situación que hoy está viviendo este amigo. Nos duele lo que le ha pasado", aseveró.

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En el centro asistencial de Bosconia acompañan al cantante su hermano, Andrés Alfonso Zuleta, y la senadora Claudia Margarita Zuleta.

Aumenta a cuatro la cifra de fallecidos y balance de heridos

El mandatario municipal actualizó la cifra de víctimas mortales, confirmando que la tragedia cobró la vida de cuatro personas. Dos de los integrantes fallecieron de manera instantánea en el lugar del siniestro: el corista de la agrupación, Giovanni Lobo, y el guitarrista Harold Santana. Los otros dos heridos perdieron la vida mientras recibían atención médica primaria y eran remitidos hacia centros hospitalarios de mayor complejidad.

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Las circunstancias del siniestro

El siniestro se produjo sobre la doble calzada en el puente del río Ariguaní, a casi una hora de su destino final en Valledupar. Aunque las causas exactas siguen bajo investigación, el bus cayó desde la estructura a pocos metros de varias viviendas ubicadas bajo el puente.

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"Pudo haber sido un microsueño, pero no me atrevería a decir cuáles fueron las causas", finalizó.

Escuche la entrevista:

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