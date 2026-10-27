Capturan a joven por presunta extorsión con fotos íntimas a menor de edad en Chiquinquirá

La amenaza de divulgar fotografías íntimas habría terminado en una agresión sexual contra una menor de edad y en un intento de suicidio. Un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia en Chiquinquirá, Boyacá, señalado de extorsionar a una menor de edad mediante la modalidad conocida como sexting, un caso que evidencia los riesgos de la violencia sexual y el chantaje a través de contenidos íntimos.

Según la investigación, el hombre presuntamente le exigía 250.000 pesos a cambio de no divulgar las fotografías íntimas de la menor. Además, habría utilizado esas imágenes para presionarla y exigirle que tuviera relaciones sexuales con él. Ante la negativa de la adolescente, el señalado presuntamente la agredió sexualmente.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los hechos le habrían ocasionado graves afectaciones psicológicas a la víctima, hasta el punto de llevarla a intentar quitarse la vida. El caso vuelve a poner en evidencia el daño que pueden causar las amenazas con fotografías íntimas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

La captura fue posible gracias a la denuncia presentada por el padre de la adolescente, quien reside en un municipio de Cundinamarca. A partir de esa información, las autoridades adelantaron labores investigativas y coordinaron una entrega controlada que permitió detener al señalado en flagrancia.

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El operativo fue realizado por tropas del Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones contra la extorsión y el secuestro. El teniente coronel Iván Rojas, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13, destacó la importancia de denunciar estos hechos para facilitar la actuación de las autoridades.

Finalmente, el Ejército Nacional invitó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita nacional 147 del Gaula Militar.